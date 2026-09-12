De fracaso en taquilla a fenómeno en Disney+: la película de Pedro Pascal que ya es la número uno en más de 73 países

A veces hay estrenos que fracasan en la taquilla de los cines, pero que logran tener una nueva vida en las plataformas de streaming. Esto es lo que ha pasado con la película The Mandalorian and Grogu que se estrenó en mayo de este año en nuestros cines el año pasado con poco éxito, pero ahora se ha convertido en el número 1 en la plataforma de streaming Disney+ en más de 73 países. Una película dirigida por Jon Favreau que está protagonizada por el conocido actor Pedro Pascal y que contaba con la dificultad de que la temporada 3 de la serie The Mandalorian se había estrenado hace tres años y ya se había enfriado un poco la pasión por la historia del cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y el pequeño huérfano Grogu que trabajaban para dar caza a los señores de la guerra neoimperialistas del antiguo Imperio Galáctico para la Nueva República.

La película The Mandalorian and Grogu solo logró recaudar 345 millones de dólares y esto estaba por debajo del presupuesto de Disney. Además, esa cifra estaba muy por debajo de los 392 millones que había logrado la cinta Han Solo: Una historia de Star War. Esto en principio era para Lucas Films, responsables de esta producción, incomprensible porque las tres temporadas de la serie había funcionado muy bien. De hecho se había descartado hacer la cuarta temporada de serie y se apostó por esta nueva película The Mandalorian and Grogu.

Lo que esperan sus productores es que ahora gracias a la recaudación en el streaming de la película, se empiece a equilibrar la recaudación de la película con los suscriptores que logre enganchar la plataforma Disney+.

¿De qué trata la película The Mandalorian and Grogu?

Como ya hemos comentado esta película cuenta la historia del cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, cuyo papel es interpretado por el actor Pedro Pascal y al que todos conocen como Mando. Hay que aclarar que como ocurre en la serie los espectadores solo ven el rostro del mandaloriano en contadas ocasiones. Din Djarin va acompañado por el huérfano Grogu y los dos trabajan para la Nueva República para dar caza a los señores de la guerra neoimperialistas del antiguo Imperio Galáctico.

Después de una misión en la que tuvieron bastante éxito, Ward, el comandante de la Nueva República, le encarga a Mando encontrar al misterioso señor de la guerra, el Comandante Coin. Las noticias que tienen sobre su paradero les han llegado de los gemelos Hutt, hermanos y sucesores del fallecido señor del crimen Jabba. Din Djarin recibe una nueva nave llamada «Razor Crest» como pago por adelantado por llevar con éxito la misión de rescatar al hijo y heredero de Jabba, Rotta, de la luna Shakari.

Mando acepta la misión y cuando llega a Shakari descubre que Rotta es un gladiador popular en una arena de lucha propiedad del peligroso mafioso Janu y que para lograr la libertad tiene mantener una pelea que está amañada. Din Djarin acompañado de Grogu intentarán rescatar a Rotta y lograr su objetivo.

El reparto de esta original cinta

El actor Pedro Pascal interpreta el papel de Din Djarin, el cazarrecompensas mandaloriano que va siempre acompañado de Grogu, su pupilo que es una especie de bebé Yoda al que le encanta el dulce. Se han explicado sus creadores este entrañable personaje ha sido creado con animatrónica y títeres aumentados con efectos visuales. Además, el actor Jeremy Allen White pone su voz al personaje de Rotta el Hutt, el hijo del fallecido señor del crimen Jabba el Hutt.

En el reparto también están los actores Jonny Coyne como Janu Coin, un señor del crimen Shakari, el director Martin Scorsese como Hugo Durant: Un tendero de Ardenia, Sigourney Weaver como Ward, una coronel y líder de los Adelphi Rangers de la Nueva República que es una piloto veterana de la Alianza Rebelde y el actor Steve Blum pone su voz al piloto de la Nueva República Garazeb «Zeb» Orrelios.

Como curiosidad comentar que Dave Filoni, el coguionista de la película, y Paul Sun-Hyung Lee dan vida a Trapper Wolf y Carson Teva, los pilotos de Alas-X de la Nueva República. También Deborah Chow, Rick Famuyiwa y Lee Isaac Chung, los directores de la serie The Mandalorian, interpretan los papeles de Sash Ketter, Jib Dodger y Dok Suri, respectivamente.

La película The Mandalorian and Grogu es una buena opción para los amantes del universo Star Wars y, sobre todo, para los que ya han disfrutado con las aventuras del mandaloriano y Grogu. Además, como en la serie Grogu pone ese punto tierno a la cinta que encanta a pequeños y grandes y que hace que su presencia sea tan especial. En definitiva, The Mandalorian and Grogu es una cinta perfecta para entretenerse, divertirse y pasar un buen rato el fin de semana con toda la familia.