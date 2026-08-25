La jefa mundial de RRHH de Airbus amenaza con retirar proyectos y frenar contrataciones en España por la huelga

Carmen Maja, directora mundial de Recursos Humanos (CHRO) de Airbus y miembro del comité ejecutivo de la compañía, ha endurecido este martes en la reunión celebrada en el SIMA el pulso con los sindicatos ante la huelga indefinida que acaba de iniciarse, de hecho, fuentes cercanas a la situación aseguran que «Carmen Maja ha advertido de que la empresa Airbus retirará carga de trabajo de España, paralizará nuevas contrataciones y frenará contratos de nuevos proyectos con efecto inmediato si continúa el conflicto laboral».

Hay que destacar que los trabajadores de Airbus votaron el lunes, 24 de agosto, a favor de iniciar una huelga indefinida a partir del 25 de agosto. Por tanto, los trabajadores de la planta de Airbus en Getafe ya han comenzado la huelga indefinida, mientras que los empleados de otros centros de España, como el de Cádiz, la iniciarán en septiembre.

Esta huelga indefinida ha sido convocada por parte de los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL. No obstante, fuentes conocedoras de la situación han indicado a OKDIARIO que al tratarse del mes de agosto, «en la asamblea había poca gente, pero se ha votó sí al inicio de la huelga indefinida».

En consecuencia, se espera que a lo largo de esta semana se produzcan piquetes en las puertas de la fábrica de Getafe.

La última propuesta de Airbus no ha convencido a los trabajadores

En la última reunión de la semana pasada, la empresa Airbus había hecho una nueva propuesta, aunque fue rechazada por los trabajadores.

Entre los principales puntos destacados de la nueva oferta de la empresa, figura la determinación de un porcentaje anual de incremento salarial que sirva para la recuperación del poder adquisitivo en los años precedentes y que éste se recupere en un plazo inferior al anteriormente dialogado, cuya concreción será objeto de negociación.

En materia de teletrabajo, se promete respetar la política actual de la compañía y los acuerdos de teletrabajo individuales, al igual que con las condiciones vigentes en el disfrute de vacaciones.

Sobre el sistema Bradford -método estadístico de control y gestión del absentismo laboral-, la compañía se compromete a retirar el recurso presentado por Airbus ante el Tribunal Supremo tras las sentencias que daban la razón a los representantes de los trabajadores y, como consecuencia, se va a proceder a la devolución de las cantidades descontadas a los empleados en la primera nómina que operativamente sea posible.

Comedores y servicios sociales, transporte colectivo y rutas, flexibilidad horaria, catálogo de puestos tipo y resolución global del conflicto eran otras materias restantes en las que Airbus se abre a dialogar y negociar para alcanzar un acuerdo.