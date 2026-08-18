Un futbolista de la Serie A casi muere ahogado en una piscina por no saber nadar y está en coma inducido

El fútbol italiano vive horas de enorme preocupación por el estado de salud de Yael Trepy, joven delantero francés del Cagliari que permanece ingresado en la UCI de un hospital de Sassari después de sufrir un grave accidente en una piscina de Porto Cervo, en la Costa Esmeralda. El futbolista de 20 años estuvo a punto de morir ahogado durante sus días libres y los médicos han tenido que mantenerlo en un coma farmacológico mientras permanece bajo vigilancia constante. El Cagliari confirmó lo ocurrido y pidió respeto a la intimidad del jugador y de su familia en estos momentos tan delicados.

El incidente ocurrió durante el fin de semana, después de que el equipo disfrutara de unos días de descanso tras su victoria por 1-0 frente al Arezzo en la Copa de Italia. Yael Trepy se encontraba en una villa de Porto Cervo cuando entró en una piscina y, según las informaciones publicadas por varios medios italianos, se encontró de repente en una zona en la que no hacía pie. El problema se agravó porque el joven futbolista no sabe nadar, por lo que comenzó a tener serias dificultades para mantenerse a flote. Algunas informaciones apuntan a que tragó una gran cantidad de agua antes de ser rescatado.

La rápida intervención de las personas que se encontraban en el lugar fue fundamental para evitar un desenlace todavía más trágico. Yael Trepy fue sacado de la piscina y trasladado de urgencia en helicóptero hasta el Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari. Allí ingresó en la unidad de cuidados intensivos, donde los médicos comprobaron la gravedad de su estado. Las informaciones procedentes de Italia señalan que había una importante cantidad de líquido en los pulmones, una circunstancia que complicaba la respiración y el intercambio de oxígeno.

Preocupación por Yael Trepy

Ante la gravedad de la situación, el equipo médico decidió inducirle un coma farmacológico. Se trata de una medida utilizada en determinadas situaciones críticas para mantener al paciente sedado y facilitar el tratamiento y la ventilación cuando existe una afectación respiratoria importante. Por el momento, el Cagliari no ha ofrecido detalles médicos adicionales sobre su evolución. En un comunicado, el club señaló que permanece en contacto permanente con el equipo médico y con la familia del futbolista, además de pedir privacidad mientras continúa el seguimiento de su estado.

Yael Trepy se había convertido recientemente en una de las apuestas jóvenes del Cagliari y acababa de participar en el estreno oficial de la temporada. Frente al Arezzo fue titular y disputó 54 minutos en el triunfo de su equipo, apenas unos días antes del dramático episodio en Porto Cervo. El delantero llegó al Cagliari procedente del fútbol francés y se incorporó a las categorías inferiores del club italiano en 2022. Su progresión le permitió alcanzar el primer equipo y debutar en la Serie A durante la pasada temporada, llegando incluso a marcar en su estreno frente al Cremonese. Hasta el momento había disputado ocho partidos de la máxima categoría italiana y había anotado un gol, además de tener un papel importante en el equipo Primavera.