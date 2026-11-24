El Milan viene a por Endrick y está dispuesto a pagar hasta 70 millones para llevarse en el mercado de invierno al delantero del Real Madrid. Esta operación cuenta con la firme oposición de un José Mourinho que ya ha dejado claro que cuenta con el futbolista para lo que resta de temporada y que tendrá más minutos a medida que transcurran los meses y la sucesión de partidos correspondientes. Mientras, el jugador y su entorno se lo piensan.

Endrick vuelve a estar en el foco por una posible salida en este mercado de invierno. El delantero apenas ha jugado 160 minutos en los primeros meses de competición y eso le ha hecho pensarse una posible salida en busca de minutos que le hagan progresar en su carrera. En verano se quedó en el club blanco tras ser convencido por José Mourinho y unos meses más tarde la situación vuelve a ser la misma que ahora hace un año, cuando finalmente se marchó al Olympique de Lyon.

Ahora es el Milan el que está como loco por hacerse con los servicios de un Endrick que sigue teniendo un buen cartel en el resto de Europa. La Roma le quiso en el pasado mercado de verano y, de cara a este de invierno, el Milan está haciendo fuerza para llevarse al delantero brasileño, que ha marcado un gol y una asistencia en lo que va de temporada. Por eso está dispuesto a poner encima de la mesa hasta 70 millones de euros por el futbolista, que estará de baja tres semanas por una lesión en abductor de la pierna izquierda.

Mourinho lo tiene claro con Endrick

La oferta de 70 millones ha sido adelantada por la Cadena SER, medio que también ha dejado claro que «el jugador no ha pedido salir de forma oficial al club a día de hoy» y, lo más importante: «Mourinho no quiere que salga». «La oferta es firme y ofrecerían unos 70 millones, pero Mourinho tiene claro que no vendrá un refuerzo de su nivel en invierno», reza la información.

⚠️ 💸 La oferta del @ACmilan por ENDRICK es firme, pero Mourinho no quiere que salga I @antonmeana 👀 «Ofrecerían unos 70M, pero Mourinho tiene claro que no vendrá un refuerzo de su nivel en invierno» ❌ «El jugador NO ha pedido salir de forma oficial al club a día de hoy» https://t.co/b7Y0nIuCWx — El Larguero (@ellarguero) November 23, 2026

Mourinho viene dejando clara su posición en las últimas ruedas de prensa y es clara: no quiere que salga Endrick porque necesita una plantilla fuerte. «Está muy bien aquí; para mí el Madrid es más importante que Endrick. Le quiero mucho y tengo mucho cariño por él; le necesito. Ya tienes la respuesta, a los clubes, a los agentes; después el Madrid decide una cosa diferente, hay que respetar. Pero yo y el Madrid sabemos que es importante», afirmó en rueda de prensa.