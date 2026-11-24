El Real Madrid tiene un objetivo que va más allá de clasificarse directamente para los octavos de la Champions. Quiere terminar entre los dos primeros para disputar en el Santiago Bernabéu todos los partidos de vuelta de las eliminatorias hasta la final. Con 12 puntos después de cuatro jornadas, el equipo de José Mourinho afronta la segunda mitad de la fase liga con una cuenta clara. Según la clasificación actual facilitada, sumar diez de los doce puntos restantes le aseguraría una de esas dos posiciones.

El premio merece el esfuerzo. El reglamento concede a los cuatro primeros la vuelta de los cuartos de final en casa y reserva a los dos mejores también ese privilegio en semifinales. Sumado a la ventaja de los ocho primeros en octavos, acabar primero o segundo permite decidir todas las eliminatorias en el propio estadio si se continúa avanzando. Para el Real Madrid, significa poner al Bernabéu en el centro del camino europeo.

El equipo blanco comparte los 12 puntos con el PSG, que ocupa el liderato por diferencia de goles. Los franceses tienen un balance de +15, frente al +6 madridista. Por detrás aparece el Arsenal, con diez puntos y un enfrentamiento directo contra los de Mourinho pendiente en Londres. Ese partido tendrá un peso especial en la pelea por las posiciones de privilegio.

Las cuentas de los 22 puntos

Tres victorias y un empate permitirían al Real Madrid alcanzar los 22 puntos y asegurar, con ese escenario de partida, al menos la segunda plaza. Los equipos que ahora tienen nueve sólo pueden llegar a 21. El Arsenal sí tiene un techo de 22, pero para alcanzarlo necesitaría ganar sus cuatro encuentros, incluido el que le enfrenta al conjunto blanco.

Ahí está la clave que despeja las cuentas. Para sumar diez puntos, el Real Madrid tiene que terminar invicto estas cuatro jornadas. Por tanto, también puntuaría en el Emirates e impediría que el Arsenal llegase a 22. Si empatan en Londres, los ingleses podrían alcanzar como máximo los 20; si gana el equipo de Mourinho, su techo bajaría a 19. Sólo el PSG conservaría la posibilidad de terminar por delante de los blancos.

El pleno, con 24 puntos, también garantizaría una de las dos primeras posiciones. Para conquistar el liderato habría que mirar además los resultados del PSG y, si ambos acabasen igualados, los criterios de desempate. La diferencia de goles deja ahora una ventaja importante a los franceses, pero todavía quedan cuatro jornadas para modificarla.

El PSV abre el camino

La primera obligación del Real Madrid es ganar al PSV en el Bernabéu. Después llegará la visita al Arsenal, el encuentro que puede dar más valor a esta segunda mitad de la fase liga. En enero quedarán el partido en casa frente al LASK y el compromiso contra el Shakhtar. Cuatro citas para proteger lo conseguido y convertir un buen arranque en una ventaja para las eliminatorias.

Terminar arriba también permite evitar la ronda de febrero, con el consiguiente ahorro de dos partidos en un calendario exigente. Pero la ambición madridista apunta al premio completo. No basta con estar entre los ocho primeros si existe la posibilidad de asegurar que las noches decisivas se resuelvan delante de su afición.

Mourinho tiene al equipo en disposición de conseguirlo. La cuenta exige mantener el nivel y concede poco margen, pero el beneficio acompaña. Tres victorias y un empate para que el Real Madrid pueda jugarse en el Bernabéu cada paso hacia la final.