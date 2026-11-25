Jude Bellingham fue el protagonista total y absoluto de la goleada del Real Madrid (5-1) ante el PSV Eindhoven, que deja al conjunto blanco con muchas opciones de finalizar la liguilla de la Champions League entre los dos primeros. El centrocampista inglés cambió el partido tras el descanso y demostró que a día de hoy es el futbolista más en forma del mundo. A la conclusión del partido desveló que Mourinho ha sido el motivo de su cambio en esta temporada.

El partido del martes 24 de noviembre ante el PSV será recordado por el día que Jude Bellingham realizó una exhibición descomunal en el Bernabéu. Después de una «malísima» primera parte del equipo, el inglés saltó al campo tras el descanso dispuesto a solucionar el entuerto y vaya si lo hizo. El centrocampista se echó el equipo a la espalda y asumió el control de un partido en el que además marcó un gol de quilates con una gran volea desde fuera del área.

Aunque la UEFA decidió darle el premio al mejor jugador del partido a Mbappé, Jude Bellingham fue el mejor jugador sobre el terreno de juego en una segunda parte en la que Valverde, el propio inglés, Kylian por partida doble y Vinicius dejaron al Real Madrid en el primer puesto de la fase liga de la Champions League a la espera de lo que haga el PSG. Lo que sí está claro es que ayer el equipo dio un paso de gigante para meterse entre los dos primeros y jugar con el factor campo a favor el resto de eliminatorias.

Bellingham y la comparación con Zidane

Jude Bellingham se pasó por zona mixta después de su partidazo y quiso señalar a José Mourinho como el culpable de su buen rendimiento durante esta temporada. «Mourinho, punto», es lo que respondió cuando fue cuestionado sobre el motivo de su cambio respecto a la pasada temporada. También dejó claro que no habrá problemas con su renovación porque está muy feliz en el Real Madrid y también fue cuestionado por la eterna comparación con Zidane.

«Es mi ídolo, es mucho mejor que yo y mucho más elegante», dijo Jude Bellingham para culminar la gran noche en la que despejó cualquier duda: el Real Madrid tiene al mejor futbolista del mundo en su plantilla y se llama Jude Bellingham.