Fede Valverde ha vuelto a acudir al rescate del Real Madrid. Hace tres semanas en Atenas marcó el gol que confirmaba la remontada de los blancos en el anterior partido de la Champions League y este miércoles el uruguayo anotó el del empate contra el PSV en el Santiago Bernabéu. Su tercera diana en la competición.

Al igual que le ocurrió frente al Celta de Vigo el pasado sábado, el equipo blanco encajó el 0-1 tras un penalti cometido por Tchouaméni y transformado por Perisic, pero Valverde, que volvía al lateral derecho, irrumpió en el área para poner las tablas. El gol vino precedido de una gran jugada de Diomande y, sobre todo, de una asistencia brillante de Arda Güler. El turco se la sirvió de forma inmejorable al uruguayo para que este disparase raso a la red e igualase el choque.

🪄🦅 𝑼𝒏 𝒉𝒂𝒍𝒄𝒐́𝒏 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆𝒗𝒖𝒆𝒍𝒂 𝒆𝒍 𝑩𝒆𝒓𝒏𝒂𝒃𝒆́𝒖. El taconazo de Arda Güler se encuentra con el latigazo de Fede Valverde para sellar el empate. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/cqxHZszzhr — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

Y después de la obra de arte de Jude Bellingham, que hizo el 2-1 con uno de los goles de la temporada, fue Kylian Mbappé quien sentenció el partido a favor de los blancos con una gran definición en el área a pase de Arda Güler. Segunda asistencia de la noche del turco. El francés no se conformó con uno.

En el 84′, Mbappé marcó su sexto gol en esta Champions. Lo hizo regateando al portero, Kovar, para chutar a placer. Eso sí, tras un brutal pase al hueco de Brahim Díaz, que aprovechó los minutos que le dio José Mourinho al final del partido. Y ya cerca del descuento, Vinicius, que disputó el encuentro al completo, y cerró la manita. 5-1 y el Real Madrid líder en solitario a la espera del PSG.