Lo que hizo Jude Bellingham en el minuto 60 del Real Madrid-PSV es una de las acciones de la temporada. Un golazo antológico que firma el que posiblemente sea el mejor futbolista del mundo en este momento. El inglés receptó un balón rebotado de la defensa holandesa y, tras un toque, disparó de volea al otro palo con el interior de su bota. Una auténtica barbaridad.

Además, la diana significó el 2-1 a favor del Real Madrid en el partido de Champions League, uno que comenzaron perdiendo los blancos y que terminaron remontando gracias a Fede Valverde, Bellingham y también Kylian Mbappé, que marcó poco después del inglés.

El disparo de Bellingham no tiene desperdicio. Es para verlo una y otra vez y perfectamente puede opositar al próximo premio Puskas a mejor gol del año. Para calcular la magnitud de la jugada sólo basta con mirar las caras de la familia Nadal desde el palco, con el ex tenista totalmente enloquecido viendo cómo su hijo y su padre, más eufóricos si cabe, celebraban boquiabiertos.