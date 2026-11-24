Jude Bellingham fue una de las grandes ausencias en el once titular del Real Madrid para el encuentro contra el PSV Eindhoven, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions. José Mourinho explicó en los instantes previos al choque en el Santiago Bernabéu el motivo por el que decidió dejar al centrocampista inglés en el banquillo. «Jude ha tenido un pequeño problema… No es una lesión, pero preferimos que juegue sólo 30 minutos hoy si es posible», aseguró el entrenador portugués.

De esta manera, Mourinho quiso tranquilizar al madridismo y descartó que Bellingham sufra una lesión. El técnico del Real Madrid ha preferido no correr riesgos con uno de sus futbolistas más importantes en un momento especialmente exigente del calendario. El inglés estará a disposición del entrenador portugués desde el banquillo, aunque la intención del luso es limitar su participación a la última media hora del encuentro, siempre y cuando las circunstancias del partido lo permitan.