La Champions League vuelve al Santiago Bernabéu con el Real Madrid-PSV Eindhoven correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la máxima competición europea. El equipo de Mourinho busca consolidar el segundo puesto de la clasificación con otra victoria que sería la décima victoria consecutiva del conjunto blanco. Te detallamos cuándo es, la fecha y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este encuentro de la Champions League.

A qué hora juega el Real Madrid – PSV de la Champions League: horario del partido

El Real Madrid se enfrenta al PSV este martes 24 de noviembre en el partido correspondiente a la jornada 5 de la fase liga de la Champions League, que se disputará en el Santiago Bernabéu. El balón comenzará a rodar en el feudo blanco a partir de las 21:00 horas española, las 20:00 horas en Canarias.

Dónde ver en directo el Real Madrid – PSV de la Champions League por TV y online: canal y streaming hoy

El Real Madrid – PSV de la quinta jornada de la Champions League se podrá ver a través de Movistar, concretamente en el canal Liga de Campeones de la plataforma. Este canal también está disponible para los clientes de Orange TV. Todos aquellos que tengan contratado este operador podrán descargar la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu en streaming y en vivo online. Recordamos que este choque no se verá en abierto ni gratis por la TV en España.

Por otro lado, destacar que, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este encuentro que cayó en la jornada 5 de la Champions League. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – PSV desde una hora y media antes del inicio del choque y, cuando se escuche el pitido final en el Bernabéu, publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes de los protagonistas que lleguen desde la capital.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – PSV hoy

Además, los aficionados del conjunto madridista y los aficionados al fútbol en general tienen que saber que si no pueden ver el Real Madrid – PSV en directo por televisión, ni en vivo online, ni en streaming, van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Bernabéu para narrar todo lo que suceda en este choque de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – PSV?

El Real Madrid – PSV se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, que volverá a acoger un partido del Real Madrid después de la victoria del pasado sábado ante el Celta de Vigo. Como suele suceder en todos los partidos, el emblemático estadio blanco colgará el cartel de «no hay billetes» en un partido en el que el Real Madrid puede enlazar la décima victoria consecutiva.

Espen Eskas arbitrará el partido entre el Real Madrid y el PSV, correspondiente a la quinta jornada de la Champions League. El colegiado noruego dirigirá por cuarta vez un encuentro de nuestro equipo en la máxima competición europea.