El Real Madrid convoca su Asamblea de socios representantes para el domingo 23 de noviembre

El Real Madrid ha informado este miércoles a través de sus canales oficiales que convoca a sus socios representantes para llevar acabo la Asamblea General Ordinaria de este año el próximo domingo 23 de noviembre en el pabellón de baloncesto de Valdebebas. Será presencial y telemática. Florentino Pérez se dirigirá a sus socios y se votarán diferentes puntos del día.

«La Junta Directiva del Real Madrid C. F. convoca a los socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028 a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid (avenida Alejandro de la Sota, s/n, Madrid) el domingo 23 de noviembre», señala el Real Madrid a través de sus medios oficiales.

«La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 9:00 h, en primera convocatoria y a las 10:00 h, en segunda, si fuera preciso, con el orden del día que a continuación se detalla», añade el club blanco.

Orden del día de la Asamblea del Real Madrid

Este será el orden del día de la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid que se celebrará a cabo con sus socios representantes el próximo domingo 23 de noviembre:

1. Informe del presidente.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al Ejercicio 2024/2025.

3. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para el Ejercicio 2025/2026.

4. Propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/2027.

5. Ruegos y preguntas.