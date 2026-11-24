Jude Bellingham no juega el partido del Real Madrid ante el PSV Eindhoven en el encuentro de la quinta jornada de la fase de liga de Champions. El futbolista inglés no está en el once titular de José Mourinho, quedándose en el banquillo en este encuentro que se disputa en el Santiago Bernabéu. El motivo es que tiene unas pequeñas molestias físicas.

La suplencia del jugador inglés fue toda una sorpresa en este once de José Mourinho para el partido de Champions. Bellingham está algo tocado. Según desveló Mourinho, el inglés tiene unos «pequeños problemas físicos», que «no es una lesión», pero que sí le lleva al entrenador del Real Madrid a ser cauto.

En la previa del partido ante el PSV, Mourinho reconoció que prefieren ser «cautelosos» con Bellingham y que, como mucho, está para jugar como máximo 30 minutos. Además, esto sirve también para que Mourinho le de descanso ante la carga de minutos. Hasta ahora, Bellingham había jugado todos los partidos de la temporada, incluidos los seis con Inglaterra de la Liga de las Naciones.

Así, Bellingham es suplente en este encuentro de Champions entre el Real Madrid y el PSV. No es la primera suplencia de la temporada, pero sí es llamativa por ser en Copa de Europa. Pero, como decimos, se debe a unas pequeñas molestias físicas.

La alineación del Real Madrid ante el PSV Eindhoven, con la suplencia de Bellingham, es la siguiente: Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler; Diomande, Vinicius y Mbappé. Así, vuelve Vinicius a la titularidad y, por Bellingham, hará Arda Güler, que retrasará algo su posición ante el tridente formado por el brasileño, Diomande y Mbappé.

Este es el quinto encuentro de la fase de liga de Champions. El Real Madrid, hasta ahora, ha ganado los cuatro anteriores, por lo que tiene asegurado el pase a la siguiente ronda y lo que hace ahora es pelear por entrar entre los ocho equipos primeros en la clasificación, lo que te asegura irte directamente a octavos y no jugar la ronda de playoffs.