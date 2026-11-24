El PSV representa una de las heridas más profundas de la Quinta del Buitre. Su nombre devuelve al madridismo a la primavera de 1988, cuando el Real Madrid parecía haber despejado el camino hacia la Séptima después de superar a varios de los rivales más fuertes de Europa. Sin embargo, aquella aventura terminó en semifinales, sin perder ninguno de los dos partidos y con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad irrepetible. Un 1-1 en el Bernabéu y un 0-0 en Eindhoven bastaron para cerrar la puerta de la final.

La crueldad de la eliminación se entiende mejor mirando lo que había sucedido antes. El equipo de Leo Beenhakker había apartado al Nápoles de Maradona, al Oporto que defendía el título y al Bayern, vigente subcampeón. Había sobrevivido a un recorrido exigente y encontrado respuestas en escenarios difíciles. La Copa de Europa se había convertido en la gran obsesión de un conjunto que dominaba en España y quería trasladar su autoridad al continente.

El inicio tampoco había sido cómodo. Contra el Nápoles, el Bernabéu tuvo que permanecer vacío por sanción. Después llegó el desplazamiento a Mestalla para ejercer como local frente al Oporto, al que el Real Madrid venció por 2-1 antes de repetir victoria en Portugal. En cuartos, los blancos corrigieron el 3-2 encajado en Múnich con un 2-0 en casa. Habían eliminado a los dos finalistas de la edición anterior.

El gol que cambió la eliminatoria

El 6 de abril, Hugo Sánchez adelantó de penalti al Real Madrid en los primeros minutos de la ida. El comienzo invitaba a pensar en otra noche favorable, pero el empate de Edward Linskens cambió el cruce. Su disparo raso sorprendió a Buyo y dejó al PSV con un resultado que podía defender en su estadio. El equipo blanco había perdido la ventaja y, con ella, parte de la tranquilidad.

La vuelta, disputada el 20 de abril en el Philips Stadion, se convirtió en un ejercicio de frustración. El Real Madrid necesitaba marcar y se encontró con un rival dispuesto a proteger cada metro cerca de su portería. Hans van Breukelen sostuvo a los neerlandeses y los intentos blancos se fueron consumiendo sin encontrar el gol que habría cambiado la historia.

Hugo Sánchez lo buscó también con una chilena que quedó entre las imágenes de aquella noche. El balón no entró. El 0-0 clasificó al PSV por el valor de los goles fuera de casa, el criterio que entonces resolvía los empates en el marcador global. El Real Madrid quedó eliminado sin haber perdido, una circunstancia que hizo todavía más difícil asimilar el desenlace.

La polémica del final

Bruno Galler pitó el final en el minuto 90, sin añadir un solo segundo, cuando el Real Madrid asediaba la portería del PSV en busca del gol que le habría metido en la final de la Copa de Europa. El 0-0 eliminaba a los de Leo Beenhakker por el valor de los goles fuera de casa y desató la indignación de Míchel, Hugo Sánchez y Paco Buyo, que corrieron hacia el árbitro suizo para recriminarle su decisión. Galler se vio rodeado y perseguido por varios jugadores madridistas y, aunque no mostró ninguna tarjeta roja, recogió los incidentes en el acta. La UEFA, tras la apelación, dejó en tres partidos de sanción el castigo a Míchel por empujar y encararse con el colegiado y en uno el de Hugo Sánchez por perseguirle y protestar airadamente. Ambos cumplieron sus sanciones al inicio de la Copa de Europa 1988-89.

Un campeón de cinco empates

El recorrido posterior del PSV aumentó la incredulidad madridista. El equipo de Guus Hiddink conquistó la Copa de Europa después de empatar sus cinco últimos partidos. Había eliminado al Girondins de Burdeos con un 1-1 fuera y un 0-0 en casa, repitió esos resultados contra el Real Madrid y superó al Benfica en los penaltis de la final, después de otro empate sin goles. Entre cuartos y semifinales marcó dos tantos, uno en Francia y otro en España.

Para la Quinta, Eindhoven quedó como una ocasión perdida que nunca pudo reparar. Después llegaron los cruces con el Milan de Arrigo Sacchi y nuevas decepciones europeas. Aquella generación siguió coleccionando Ligas, pero la Copa de Europa permaneció fuera de su alcance.

La Séptima tuvo que esperar hasta 1998. Sanchís pudo levantarla como capitán y Chendo también formó parte de aquella plantilla. Para otros protagonistas de 1988, el sueño quedó pendiente. Por eso el PSV conserva un lugar tan particular en la memoria del Real Madrid. Fue el rival que sobrevivió a dos empates y dejó a un gran equipo preguntándose cómo había podido quedarse fuera.