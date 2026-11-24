Tchouaméni cometió un claro penalti, además de innecesario, en la primera parte del partido del Real Madrid ante el PSV Eindhoven. El francés llegó tarde y pisó a Mijnans. El árbitro -el noruego Eskas- no señaló penalti en el primer momento, pero tras un minuto de dudas, se fue a revisar la jugada en el VAR.

Allí, en las imágenes de televisión, Eskas comprobó que sí era penalti. Este penalti, anotado por el croata Perisic, provocó que el PSV se adelantara en el Santiago Bernabéu en el minuto 32. El penalti fue a la media hora de juego y tras un mal arranque del Real Madrid, que salió dormido al partido y el conjunto neerlandés se aprovechó de esa situación con varias ocasiones.

🔎 Penalti a favor del PSV por esta acción de Tchouameni sobre Mijnans. Perisic transforma la pena máxima y adelanta a los visitantes. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/49VJFkEzzQ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 24, 2026

En esta acción, Mijnans entró en el área y, cuando buscaba el centro, casi en la línea de fondo, Tchouaméni le pisó. Fue un penalti claro que anotó después Perisic y que hizo despertar al Real Madrid.

Este Real Madrid – PSV es el quinto encuentro de la fase de liga de Champions. El Real Madrid, hasta ahora, ha ganado los cuatro anteriores, por lo que tiene asegurado el pase a la siguiente ronda y lo que hace ahora es pelear por entrar entre los ocho equipos primeros en la clasificación, lo que te asegura irte directamente a octavos y no jugar la ronda de playoffs.