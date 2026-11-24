Kylian Mbappé tuvo un detallazo con Vinicius tras la goleada del Real Madrid al PSV Eindhoven (5-1) en el Santiago Bernabéu. El delantero francés, que firmó un doblete ante el conjunto holandés, fue elegido mejor jugador del encuentro por los Observadores Técnicos de la UEFA. Sin embargo, el atacante madridista quiso tener un gesto con su compañero y le entregó el galardón antes de abandonar el terreno de juego. Una bonita muestra de compañerismo hacia un futbolista que vivió una noche especialmente importante después de varios meses complicados con la camiseta blanca.

Vinicius puso fin a tres meses de sequía goleadora con el Real Madrid gracias a un espectacular disparo a la escuadra en el minuto 87. El brasileño aprovechó la oportunidad que le brindó José Mourinho tras ser suplente ante el Celta y ofreció una versión mucho más reconocible de su fútbol. Se encontró en dos ocasiones con la madera, fue protagonista en la acción que originó el gol del empate de Valverde y no dejó de intentarlo hasta encontrar el premio que tanto necesitaba. Su tanto, el segundo de la temporada y el primero en esta edición de la Champions, supuso una liberación para el madridista.

Por su parte, Mbappé volvió a demostrar que está en un momento de forma extraordinario. El francés firmó el tercero y el cuarto del Real Madrid en los minutos 64 y 84, respectivamente, en un encuentro en el que realizó siete disparos y completó 40 de los 41 pases que intentó. Además, alcanzó los 76 goles en la máxima competición continental y se convirtió en el primer futbolista francés de la historia en marcar en siete encuentros consecutivos de la Champions. Una nueva exhibición del delantero madridista, que quiso compartir el protagonismo de la noche con Vinicius en un gesto cargado de significado.