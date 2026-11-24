La victoria ante el PSV Eindhoven mantiene al Real Madrid en lo más alto de la clasificación de la fase de liga de la Champions. El equipo de José Mourinho cuenta sus partidos por victorias y, tras cinco encuentros disputados, lleva 15 puntos. Pleno total. Es líder. Evidentemente, el Real Madrid ya tiene el puesto asegurado en los playoffs, pero el objetivo es entrar entre los ocho primeros y llegar a octavos de forma directa.

El Real Madrid remontó al PSV Eindhoven en el Bernabéu con goles de Fede Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé (dos) y Vinicius y no tropieza en Champions. Perisic, de penalti, adelantó al conjunto neerlandés, pero el equipo blanco remontó en la segunda parte.

Tras este triunfo, sólo el Paris Saint-Germain, actual campeón, puede igualar al Real Madrid en puntos. Si los franceses ganan este miércoles a la Roma, también se pondrán con 15 puntos. Es el único equipo que puede igualar al Real Madrid en la clasificación.

Además, hay otros dos equipos españoles en el top 8. Uno de ellos es el Betis, que está haciendo una gran Champions y, con el triunfo de este martes en Bratislava sobre el Slovan (0-2), se va a los 12 puntos (de 15 posibles, sólo perdió en Dortmund). El Betis es cuarto en la clasificación, mientras que el Barcelona es octavo. La clasificación de la Champions es por ahora virtual porque faltan nueve partidos de esta quinta jornada que se disputarán este miércoles.

Así queda la clasificación de la Champions

Real Madrid – 15 puntos PSG – 12 Como – 12 Betis – 12 Arsenal – 11 Manchester City – 10 Borussia Dortmund – 10 Barcelona – 9 Aston Villa – 9 Liverpool – 9 Brujas – 9 Sporting de Portugal – 9 Galatasaray – 9 Bayern de Múnich – 8 Stuttgart – 7 Bodo/Glimt – 7 Inter de Milán – 6 LASK Linz – 6 Manchester United – 6 Oporto – 6 Leipzig – 6 Fenerbahçe – 5 Roma – 4 Shakhtar Donetsk – 4 Viking – 4 Atlético de Madrid – 4 Nápoles – 4 PSV Eindhoven – 4 Villarreal – 3 Sabah – 3 AEK Atenas – 3 Feyenoord – 3 Lens – 3 Slavia Praga – 1 Lille – 1 Slovan Bratislava – 0

Resultados de la quinta jornada de la fase de liga de Champions

Bodo/Glimt 1-0 LASK Linz

Galatasaray 1-0 Aston Villa

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund

Como 1-0 AEK Atenas

Feyenoord 0-1 Oporto

Manchester City 2-2 Nápoles

Leipzig 3-1 Lens

Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven

Slovan Bratislava 0-2 Betis

Quedan por jugarse: