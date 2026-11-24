Jude Bellingham atendió a los medios de comunicación después de la goleada del Real Madrid contra el PSV en la Champions. El centrocampista inglés, que revolucionó el encuentro tras salir desde el banquillo y firmó un auténtico golazo, se pronunció sobre su posible renovación con el conjunto blanco y señaló a José Mourinho como el gran responsable de su extraordinario inicio de temporada. Además, salió en defensa de Vinicius y respondió a las comparaciones con Zinedine Zidane.

Bellingham reconoció que posiblemente esté atravesando el mejor momento de su carrera deportiva y destacó la importancia que está teniendo Mourinho en su rendimiento. «Puede ser. Estoy disfrutando mucho de mi fútbol. Me encanta el entrenador, su staff y mis compañeros. Estoy jugando bien porque tengo mucha ayuda de todos», aseguró.

El inglés considera que la libertad que le está dando el entrenador portugués sobre el terreno de juego está siendo fundamental para recuperar su mejor versión. «No sé si es porque estoy jugando de mediapunta. Yo creo que es la libertad para moverme, para robar más abajo, para ayudar en la construcción del juego y un poco más arriba para finalizar. Mourinho me da mucha confianza y por eso estoy jugando bien, porque estoy feliz», explicó.

De hecho, cuando fue preguntado directamente por la clave de su mejoría en este inicio de temporada, Bellingham respondió con una única palabra y una sonrisa en forma de pregunta. «¿Mourinho?».

El centrocampista también explicó lo que ha cambiado el portugués dentro del vestuario madridista. «Muchas cosas. El ambiente. Es un entrenador que no sólo piensa en el fútbol. Es importante para él también cómo se sienten los jugadores y eso vale mucho para nosotros. Sentimos que tenemos a alguien que quiere luchar por nosotros siempre y por eso estamos luchando por él y por el club, porque estamos muy felices ahora mismo», aseguró.

Bellingham también se pronunció sobre las informaciones que apuntan a una posible renovación de su contrato con el Real Madrid. El inglés reconoció que todavía no se han producido conversaciones con el club, aunque dejó claro que su deseo es continuar vistiendo la camiseta blanca durante muchos años.

«Honestamente, no he hablado con el club sobre una renovación», explicó el centrocampista, que reconoció haber visto las informaciones en las redes sociales. Preguntado directamente por si quiere continuar en el Real Madrid, Bellingham fue contundente. «Claro, claro que sí. Estoy jugando bien, disfrutando de mi fútbol. Me encanta vivir aquí en España y para mí todo es perfecto en este club ahora mismo», aseguró.

Otro de los nombres propios de la noche fue Vinicius, que volvió a marcar después de tres meses sin hacerlo. Bellingham celebró el gol de su compañero y destacó la importancia de que todo el vestuario esté a su lado. «Es un chico maravilloso, un jugador maravilloso. Me encanta cómo juega, pero me encanta más cómo es como persona. Creo que necesita la ayuda de sus compañeros. Por eso estamos aquí para él siempre. Estoy muy feliz», afirmó.

El inglés también desveló cómo estaba Mourinho durante el descanso, después de que el Real Madrid no ofreciese su mejor versión en la primera mitad. «Un poco enfadado, pero es normal», reconoció Bellingham, que admitió que el equipo debe mejorar sus inicios de partido. «A veces no es suficiente sólo jugar bien en la segunda mitad. Es importante también empezar los partidos rápido, fuerte, un poco más concentrados, porque a veces puede salir caro», explicó.

Pese a las 16 victorias en 18 encuentros que acumula el conjunto blanco, Bellingham considera que todavía existe margen de mejora. «No es suficiente sólo ganar, ganar, ganar. Estamos siempre aprendiendo a jugar mejor», señaló.

El centrocampista también fue preguntado por la posibilidad de convertirse en el futuro en uno de los capitanes del Real Madrid. «Tenemos capitanes muy buenos ya, como Thibaut, Fede, Vini o Rodrygo. Son chicos que han hecho mucho durante muchas temporadas. Estoy muy bien en mi posición, aprendiendo cosas, mejorando mi español un poco y aprendiendo mucho de mis compañeros», explicó.

Bellingham también respondió a las comparaciones con Zidane después de su espectacular gol contra el PSV. El inglés reconoció que no siente ninguna presión por el hecho de que sus acciones recuerden a las del francés. «Esto no es presión. La presión es ganar partidos. Para mí es un honor hacer cosas que otros piensan que son similares a las de Zidane, pero él fue mucho mejor que yo», aseguró.