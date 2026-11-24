José Mourinho compareció ante los medios de comunicación después de la goleada del Real Madrid contra el PSV en la Champions. El entrenador portugués celebró los 15 puntos que suma el conjunto blanco en la máxima competición continental, destacó el cambio de mentalidad de sus futbolistas tras el descanso y se deshizo en elogios hacia Jude Bellingham, que revolucionó el encuentro tras salir desde el banquillo. Además, tiró de ironía cuando fue preguntado por lo que sucedió en el vestuario durante el descanso.

«15 puntos está muy, muy bien. Estamos casi ahí. Con tres o máximo cuatro no jugamos el playoff. Es importante seguir esta racha de victorias», comenzó diciendo Mourinho, que reconoció que el Real Madrid ofreció dos versiones completamente diferentes durante el encuentro.

«El segundo tiempo es mentalidad. Hemos hecho un par de cambios. Jude es un jugador diferente, que nos da lo que no hemos tenido en el primer tiempo, pero colectivamente el equipo ha estado mejor. En el primer tiempo no ha encontrado ritmo, no ha presionado, no ha ganado duelos individuales, no ha creado superioridades arriba y en el segundo tiempo hemos presionado alto, con la línea defensiva muy alta. Creo que el PSV no ha logrado salir nunca de su campo con balón limpio como en el primer tiempo», explicó.

Preguntado por lo que les dijo a sus futbolistas durante el descanso para provocar semejante reacción, Mourinho dejó una de las grandes frases de la noche. «El vestuario es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Hemos hablado, somos amigos y hemos hablado», respondió el portugués.

El entrenador madridista también explicó los motivos que le llevaron a sustituir a Tchouaméni y Rüdiger. Ambos futbolistas estaban amonestados y Mourinho consideró que mantenerlos sobre el terreno de juego suponía un riesgo ante la velocidad de los atacantes del conjunto neerlandés.

«Teníamos amarillas con Tchouaméni y Rüdiger en un partido en el que ellos han tenido transiciones, salían con jugadores rápidos. Era un riesgo tener jugadores con amarillas en el campo. Es obvio que los dos centrales que están jugando más están con más ritmo e intensidad. He pensado que eran cambios que nos podían arreglar», señaló.

Mourinho se deshizo en elogios hacia Jude Bellingham y reconoció que pudo equivocarse al apostar por dejar al inglés en el banquillo para darle descanso. «Ha hecho un partido absolutamente devastador, ha cambiado el partido, ha hecho un golazo, ha hecho un gol fantástico. Hay jugadores que después de los partidos sienten fatiga, pueden jugar, pero he pensado quizás mal. He pensado que podía ganar sin él y he intentado protegerlo al máximo, pero tengo un banquillo extraordinario y tenerlo ahí era clave», aseguró.

«Es simpático, pero no es lo que pienso. El principal responsable de lo que es Jude es Jude y sus compañeros. Yo intento ayudar un poquito. Es un jugador fantástico que lo tiene todo y hoy, no solo, pero ha cambiado la dirección del partido. Es un jugador extraordinario. Para mí es el mejor jugador de centro del campo del mundo. Puede jugar de 10, de 8 o de más posiciones. Por eso para mí era un escándalo que no estuviese entre los 10 primeros», añadió sobre el inglés. «Es un líder natural porque tiene mucha autoexigencia. Cuando las cosas no van bien se frustra, pero lo combate con trabajo y metiendo el motor a funcionar», finalizó.

«He visto un primer tiempo malísimo. Busqué tres o cuatro imágenes para que vieran lo que estábamos haciendo mal. Ha sido un descanso con pocas palabras. Con la visualización es mucho más fácil entender lo que pasaba y luego Bellingham dio una dinámica diferente. Arda y Bernardo sólo saben jugar al fútbol. Hemos dado una dinámica muy diferente al partido», comentó.