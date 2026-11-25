Vinicius volvió a marcar tres meses después para cerrar la goleada (5-1) del Real Madrid ante el PSV Eindhoven en un partido que el equipo de Mourinho resolvió con una exhibición tremenda en la segunda mitad. El futbolista brasileño publicó un emotivo mensaje en las redes sociales después de que Mbappé le regalara el MVP del partido en un buen gesto del francés, que salió del campo con dos goles y una asistencia.

Vinicius fue uno de los protagonistas del Real Madrid-PSV en un partido del que Jude Bellingham salió como el mejor jugador del mundo. Después de una primera parte mala del conjunto blanco, el inglés cambió el partido tras el descanso y el equipo de Mourinho resolvió en apenas un cuarto de hora. En la goleada también ayudó un Vinicius que participó en el primer tanto y puso la guinda en los últimos minutos con el quinto gol de la noche.

Vinicius hizo un partido notable ante el PSV que pudo ser sobresaliente de no toparse con los postes. En la primera parte, con 0-0 en el marcador, el brasileño clavó un derechazo en la escuadra izquierda de la portería rival y antes de su tanto también se estampó con la madera tras una buena definición dentro del área. Después de su buena media hora ante el Celta, Vinicius sigue por el buen camino de cara a recuperar su máximo potencial.

Vinicius se sincera tras volver a marcar

Vinicius publicó en las redes sociales un bonito mensaje después de que todos los jugadores formaran una piña para celebrar su tanto contra el PSV. Además, Mbappé tuvo un buen gesto con el brasileño regalándole el trofeo al MVP del partido de forma pública después de haber hecho dos goles y repartir una asistencia en el partido.

«Muy feliz por cómo mis compañeros han celebrado un gol que necesitaba. ¡¡¡Somos una familia!!! Muchas gracias de verdad. Os quiero mucho! A por más!», escribió un Vinicius que volvió a salir del Bernabéu con una buena dosis de moral después de marcar por primera vez desde finales de agosto.