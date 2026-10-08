El número uno, Jude Bellingham

Jude Bellingham es el número uno y en este parón de selecciones lo ha vuelto a demostrar con un rendimiento increíble con Inglaterra. Analiza una semana más en su sección de OKSCOUTING de OKDIARIO el planeta fútbol Marcos López. Hoy toca hablar de una de las grandes figuras de este deporte. El mediocentro del Real Madrid sigue demostrando que su talento no tiene techo.