«Estamos en modo supervivencia», fue la frase más destacada de la comparecencia de Pedro Martínez en la previa del Real Madrid-Zalgiris Kaunas y la que describe a la perfección el estado actual de su equipo. Los blancos afrontan el partido de este miércoles (20:45 horas) con la exigencia de ganar después de dos derrotas seguidas (Besiktas y Olympiacos) ante un rival que se sitúa justo por encima en la tabla, con un triunfo más.

La reflexión del técnico se suma a la que entonó Andrés Feliz el pasado domingo, exhausto tras anotar la canasta de la victoria en un duelo en el que el Joventut de Badalona, decimocuarto en Liga Endesa, miró de tú a tú al líder. «Sacamos energía de donde no tenemos», dijo el dominicano. Los blancos están en un punto que no es crítico en la temporada, pero que puede marcar un punto de inflexión.

El Real Madrid está acusando la plaga de bajas con atraso. Algo a lo que trató de encontrar explicación su entrenador: «Generalmente, cuando tienes lesiones, es más fácil revertirlas a bote pronto. Cuando son más largas, cuesta más porque los jugadores se cansan más». El esfuerzo acumulado por subsanar a quienes no están disponibles está pasando factura en los blancos y es por eso que este pequeño parón puede suponer un respiro.

Tras enfrentarse al Zalgiris, el cuadro madridista tendrá ocho días para preparar el siguiente partido. Nada menos que el Clásico contra el Barcelona en el Palacio. Eso sí, varios internacionales se marchan con sus selecciones, entre ellos dos españoles: Alberto Abalde y Jaime Pradilla. Aun así, el Real Madrid necesita esta ventana para resetear y rebajar la saturación causada por un calendario que no da tregua.

El Real Madrid cuenta ya con cinco jugadores por encima de los 240 minutos en la Euroliga, siendo Feliz el más utilizado por Pedro Martínez a estas alturas, puesto que las dos alternativas en el puesto de base han atravesado sendas lesiones, aunque uno de ellos, Théo Maledon, también supera esta franja. Haciendo la media del tiempo en pista que acumula este quinteto (Alberto Abalde, Timothé Luwawu-Cabarrot y Edy Tavares son los otros tres) y dividiéndolo entre 13 (las jornadas disputadas), sale un promedio de 20′ por partido. Mucha tralla para estar a finales de noviembre.

Este incremento de minutos ha sometido a una serie de jugadores a un mayor desgaste, pero también ha involucrado a otros menos utilizados. Unos han cumplido con creces y otros no tanto. Gabriele Procida (de 22 de valoración contra Estrella Roja a y -1 entre Besiktas y Olympiacos) y Olivier Sarr (de 11 a -1 y descartado en Atenas) son dos que acudieron al rescate, pero que se apagaron en la última doble salida. Un síntoma generalizado del que el Real Madrid espera desquitarse este mismo miércoles para recuperar su escalada en la Euroliga.