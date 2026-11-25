José Mourinho ha conseguido hacer una piña del vestuario del Real Madrid. Posiblemente, uno de sus mayores éxitos desde que regresó al conjunto blanco. Más allá de los resultados, de la mejoría futbolística y de las decisiones tácticas, el entrenador portugués ha logrado algo que parecía tremendamente complicado hace unos meses. Que todos remen en la misma dirección. Que los futbolistas celebren los éxitos de sus compañeros como propios, que acepten las decisiones del entrenador y que, cuando las cosas se complican sobre el terreno de juego, el equipo sea capaz de unirse para sacar los partidos adelante. El Real Madrid vuelve a ser un equipo dentro y fuera del campo.

Para entender la importancia de lo que ha conseguido Mourinho hay que recordar de dónde venía el Real Madrid. La pasada temporada fue un auténtico desastre en todos los sentidos. No se rozó, se superó el ridículo con algunos episodios que es mejor olvidar. El conjunto blanco terminó el curso sin títulos y con un vestuario marcado por los conflictos. Los desencuentros entre Vinicius y Xabi Alonso, las tensiones entre Mbappé y Álvaro Arbeloa o los roces entre Valverde y Tchouaméni fueron algunos de los episodios que evidenciaron la falta de armonía que existía dentro de la caseta madridista. Había grandes futbolistas, pero no siempre había un equipo.

Mourinho era consciente de que buena parte de sus opciones de triunfar en esta segunda etapa en el Real Madrid pasaban por recuperar la salud de ese vestuario. Y se puso manos a la obra desde el primer día. El portugués estableció una serie de normas de convivencia en Valdebebas que han permitido estrechar los lazos entre los futbolistas. La plantilla desayuna y come junta junto al cuerpo técnico. Algo aparentemente sencillo, pero que permite que los jugadores compartan mucho más que entrenamientos y partidos.

Nadie por encima del Real Madrid

La otra gran clave del éxito de Mourinho ha sido dejar claro que nadie está por encima del Real Madrid. No hay intocables. No hay futbolistas que tengan que jugar por decreto. El portugués ha conseguido que Valverde vuelva a ejercer de lateral derecho cuando el equipo lo necesita o que Vinicius tenga que competir por un puesto con Diomande. Todo ello sin que las decisiones deportivas hayan provocado una fractura en el vestuario.

Mourinho habla mucho con sus futbolistas. Se preocupa por ellos, conoce sus inquietudes y trata de recuperar a aquellos que atraviesan momentos complicados. Pero también es directo cuando tiene que corregir algo. No se esconde. Esa mezcla de autoridad y cercanía le ha permitido ganarse a una plantilla que también disfruta de la versión más divertida del portugués. La imagen de los jugadores manteando a su entrenador en el vestuario del Camp Nou tras conquistar el Clásico fue una buena prueba de ello.

«Veo un vestuario feliz, con música alta y horrible», bromeó Mourinho hace unas semanas. Tras la remontada contra el Celta, el portugués volvió a presumir de sus futbolistas. «Este vestuario huele bien, es un grupo de amigos con voluntad de ganar». Dos declaraciones que explican perfectamente cómo se vive actualmente dentro de la caseta madridista.

Una piña sobre el césped

Y todo esto tiene su reflejo en el terreno de juego. El Real Madrid ha aprendido a sufrir junto. Lo demostró contra el Celta y volvió a hacerlo ante el PSV, cuando transformó un 0-1 en un contundente 5-1 después de que Mourinho realizase un triple cambio en el descanso. Sin malos gestos de los sustituidos y con la implicación de los que saltaron al campo.

También lo evidenció Mbappé cuando, tras marcar dos goles y ser elegido mejor jugador del partido por la UEFA, entregó el galardón a Vinicius antes de abandonar el césped del Santiago Bernabéu. Un gesto que adquiere especial relevancia teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado sobre la convivencia de ambos futbolistas.

Desde aquella derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid, el conjunto blanco no ha dejado de crecer. Gana, convence y sabe reaccionar cuando vienen mal dadas. Mourinho tiene a sus jugadores enchufados, independientemente de los minutos que disputen. Ha recuperado la alegría, la competitividad y el sentimiento de pertenencia a un grupo. La piña de Mou es, posiblemente, el mejor fichaje del Real Madrid esta temporada.