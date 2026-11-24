Pedro Martínez atendió a los medios antes del partido del Real Madrid contra el Zalgiris Kaunas en la jornada 14 de la Euroliga. Tras las dos derrotas contra Besiktas y Olympiacos la semana pasada, los blancos llegan a la cita obligados a ganar para volver a escalar en la tabla. En la previa, el técnico madridista habla del «modo supervivencia» en el que está su equipo en este mal momento a nivel de resultados, de Nick Smith Jr. y de la recuperación de Facu Campazzo, que no estará en el Palacio. Sí regresa Chuma Okeke tras superar una contractura en la espalda.

El catalán comenzó hablando de la preparación del equipo blanco para medirse al Zalgiris, octavo clasificado de la competición, justo un puesto y una victoria por encima del Real Madrid: «Lo afrontamos con toda la ilusión, con ganas de hacer un buen partido, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar, que hoy hemos empezado a trabajar con los jugadores algunas situaciones de ataque y defensa. Intentaremos hacer el mejor partido posible contra un muy buen equipo».

«Lógicamente, esta última semana no hemos jugado como nos gustaría y estamos más preocupados. Me encuentro en una situación difícil, tratando de explicarlo. Me niego a hablar de que nos faltan jugadores y que eso sea una excusa porque no la quiero utilizar. Nuestra obligación y nuestro objetivo es ser competitivos con los jugadores que tenemos y lo están haciendo muy bien. Estoy muy contento y lo digo en una semana que no hemos jugado bien ni tenido buenos resultados, incluso malos, directamente», destacó.

«El equipo está trabajando con buena mentalidad, pero se nos está haciendo un poco largo el no recuperar a jugadores que están llamados a ser importantes. No quiero utilizarlo como excusa y también quiero ser respetuoso con los jugadores que están dando su máximo y hasta entonces lo que tenemos que intentar hacer los que somos es dar nuestro máximo, competir y apretar los dientes», añadió, antes de lanzar un mensaje de animó a sus jugadores.

«En modo supervivencia»

Pedro Martínez no escondió que atraviesan un mal momento: «Si ahora estamos perdiendo más balones, pues venga, vamos a ver si somos más sólidos en el rebote defensivo. Hay que intentar mejorar en lo que dependa de nosotros para ser competitivos. Ahora mismo estamos en un modo supervivencia, de intentar estar metidos ahí en el partido y luchando. No me quejo de la lucha del equipo, pero sí es verdad que ha habido algunos momentos en los cuales hemos visto que la impotencia nos ha podido. Que las cosas no nos salen como nos gustaría y nos han metido en una dinámica de venirnos abajo y estar desmoralizados por no poder competir como nos gustaría o hemos hecho durante bastantes partidos».

«Estamos en ese punto de intentar competir y luchar por el partido, o siendo positivos, optimistas y sabiendo que va a ser difícil, pero que también ganamos al Estrella Roja con la misma plantilla que vamos a tener mañana. No estamos hablando de una heroicidad increíble, pero sí que estamos en dificultades y debemos afrontarlas mirándolas a la cara y mostrando una buena cara», recordó.

«A los chicos los veo bien. Un poco menos alegres porque las dos derrotas de Euroliga la semana pasada… Luego sacamos una victoria que no hay que despreciarlo lo más mínimo (ante Joventut de Badalona), pero no tuvimos buenas sensaciones. Les felicité después del partido. Había sido duro y jugamos muy bien al final. Tuvimos buena mentalidad en el cara o cruz. Nos salió cara esta vez y hay que estar contentos por ello. No pensar que lo normal es ganar siempre. Lo normal es esforzarte siempre. Si eso no pasa es una anormalidad que no nos ocurre y que no creo que vaya a pasar. Luego ya el acierto y tal es más difícil de conseguir. El rival está siendo un equipo fuerte fuera de casa», prosiguió en este sentido.

Pedro Martínez volvió a ser preguntado por Nick Smith, del que dijo el pasado domingo, tras no convocarlo, que no le veía el jugador adecuado para defender el perímetro del Joventut. El catalán no dio por segura su presencia ante el Zalgiris: «Bueno… Es un jugador nuestro, está entrenando bien, no hay ni una queja de su día a día. Hay días que, por cuestiones de dinámica de grupo, por la exigencia del rival y de sus opciones de juego, como tenemos una plantilla larga, apostamos por unos o por otros. Sin más. Todavía no hemos decidido de los 14 que tenemos quiénes van a ser los 12, pero contamos con Nick. Está dentro de los 14. No hay ningún problema físico con él. Creeemos que vamos a recuperar a Chuma (Okeke) y seguramente no estará al 100%, pero sí estará en el rooster final. Esta tarde decidiremos, pero en principio cuento con él. Cuento con todos».

Contra Zalgiris, aún sin Campazzo

«Hay que vivir al día», respondió sobre cuánto durará ese modo supervivencia, y añadió: «Facu está en la recta final de su recuperación. Mañana no va a jugar seguro, pero está en la recta final. No sé si jugará el próximo o el siguiente. Luego, a los otros, como Gaby Deck, Mikael Jantunen o Garuba, les queda bastante más. Iremos viendo día a día. Creo que, generalmente, cuando tienes lesiones en el bote, pronto es más fácil revertirlas. Cuando son más largas, cuesta más porque los jugadores se cansan más y cuesta aguantar si son de larga duración».