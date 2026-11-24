Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas del Real Madrid-Celta. Y no fue por ser decisivo en la remontada del equipo de José Mourinho, sino por dejar imágenes impropias de él en el terreno de juego. Y es que antes de que comenzase su actuación gris en el Santiago Bernabéu, el francés tuvo un momento cómico con el árbitro Cordero Vega sobre un detalle que curiosamente estuvo conectado con su penalti fallado.

Ocurrió cuando Mbappé estaba esperando a que el balón empezase a rodar. Cuando los dos equipos estaban listos, el colegiado bromeó para romper el hielo sobre las botas que llevaba para el partido: «¿Qué tal van esas botas?», preguntó a francés mientras se saludaban: «Muy bien, ¿y las tuyas?», respondió Kylian: «Las mías son un poco más humildes», contestó, provocando la sonrisa del futbolista.

Unas botas que posteriormente no estarían lo suficientemente finas como para certar el lanzamiento desde los once metros cuando el Real Madrid por detrás en el marcador. Mbappé disparó por encima del larguero y se le vio enrabietado después de haber fallado una ocasión tan clara. «He tirado a la luna. Muy alto», comentó. Cordero Vega había decretado penalti tras revisión del VAR por un agarrón a su brazo dentro del área. Sin embargo, la mala fortuna hizo que no fuera uno de los goleadores del partido, pese a que asistió a Bellingham para marcar el empate.