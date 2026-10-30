Las razones por las que Loles León tuvo que dejar Barcelona: «Pasé de ser una buena actriz catalana a una colona»

Loles León es sin duda, una de las actrices más famosas de España. Todavía muchos la recuerdan por su papel de Paloma Cuesta en la serie Aquí no hay quien viva, pero lo cierto es que su carrera empezó mucho antes, cuando todavía vivía en Barcelona y trabajaba en el teatro. Nacida en la Barceloneta en 1950, la actriz siempre ha hablado con orgullo de sus orígenes y del cariño que siente por su ciudad. Sin embargo, llegó un momento en el que decidió marcharse a Madrid para seguir con su profesión de actriz, una decisión que sin embargo, no sólo tuvo que ver con el trabajo, sino también con la situación que, según ella, comenzó a vivir con la normalización lingüística del catalán.

Y es que aunque Loles León siempre ha presumido de ser catalana, parece que durante años ha tenido que enfrentarse a determinadas críticas por haber decidido desarrollar su carrera fuera de Cataluña. Un asunto del que ha hablado en varias ocasiones y que volvió a salir a la luz en febrero de 2025, cuando el Ayuntamiento de Barcelona rechazó concederle la Medalla de Oro al Mérito Cultural. La noticia sorprendió teniendo en cuenta su larga trayectoria y también porque algunos de los partidos que votaron en contra utilizaron como argumento precisamente sus declaraciones sobre la lengua catalana. La actriz no tardó en pronunciarse y volvió a recordar por qué se marchó de Barcelona y cómo pasó de ser considerada una buena actriz catalana a recibir calificativos que poco tenían que ver con su profesión.

Las razones por las que Loles León tuvo que dejar Barcelona

Para conocer qué ocurrió tenemos que remontarnos a los años en los que Loles León comenzaba a hacerse un nombre como actriz. Por aquel entonces ya había trabajado en el teatro catalán, pero según ha explicado, llegó un momento en el que las oportunidades comenzaron a escasear. Así lo contó durante una entrevista en RAC1 en 2022, cuando le preguntaron por los motivos que la habían llevado a instalarse en Madrid. «No, no tenía oportunidades. Salió eso de la normalización lingüística y entonces fue muy difícil», explicó la actriz, que asegura que aquella situación terminó influyendo en su decisión de buscar trabajo fuera de Cataluña.

Pero no fue lo único que quiso contar, ya que también recordó cómo había cambiado la manera en la que algunos se referían a ella. «Empecé siendo charnega, después botiflera y ahora me dicen colona porque estoy allí en Madrid», aseguró. Unas declaraciones que no sentaron demasiado bien en determinados sectores y que incluso provocaron que algunos la acusaran de ser catalanófoba. Sin embargo, Loles León siempre ha defendido que nació en Barcelona, que ha trabajado en catalán y que marcharse a Madrid para continuar con su carrera no significa que haya dejado de sentirse catalana.

La polémica por la Medalla de Oro de Barcelona

Años después de aquellas declaraciones, el nombre de Loles León volvió a ser noticia cuando el Ayuntamiento de Barcelona votó en contra de concederle la Medalla de Oro al Mérito Cultural. La propuesta había partido del gobierno de Jaume Collboni, pero finalmente no consiguió salir adelante debido a los votos de Junts, ERC, PP y Vox. Eso sí, no todos los partidos rechazaron el reconocimiento por las mismas razones, ya que mientras los independentistas cuestionaron sus declaraciones sobre el catalán, los otros grupos alegaron discrepancias con la forma en la que se había presentado la propuesta.

La actriz habló de lo sucedido en una entrevista con El País en marzo de 2025 y reconoció que la situación le parecía bastante contradictoria, sobre todo porque había desarrollado parte de su carrera trabajando en catalán. «Esta medalla la transformaron en una cuestión política», aseguró, antes de recordar que la normalización lingüística había marcado un cambio en la manera en la que algunos la consideraban. También explicó que no esperaba recibir aquel reconocimiento y que para ella tenía mucho más valor el cariño del público. Además, recordó que siempre habla de Barcelona cuando viaja y que nunca ha dejado de sentirse orgullosa de haber nacido en la Barceloneta.

El reconocimiento que recibió Loles León después de la polémica

Lo curioso de toda esta historia es que apenas dos meses después de que el Ayuntamiento de Barcelona rechazara concederle la medalla y tras la posterior polémica que se generó, la Generalitat de Cataluña anunció que Loles León sería una de las personas distinguidas con la Creu de Sant Jordi de 2025. Un reconocimiento que, en este caso, sí ponía en valor sus más de cinco décadas de trayectoria profesional y su aportación al mundo de la interpretación. De hecho, el propio Gobierno catalán destacó su trabajo en el teatro, el cine y la televisión, así como su capacidad para seguir trabajando en proyectos muy diferentes a lo largo de los años.