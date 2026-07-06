Se cumplen 20 años del final de ‘Aquí no hay quién viva’: así fue su último capítulo

Han pasado dos décadas desde su final, pero Aquí no hay quien viva sigue tan viva como el primer día gracias a las reposiciones en los canales de Atresmedia, las redes sociales y Netflix, donde sigue siendo una de las series más vistas pese a los años. La mítica comedia de los hermanos Caballero, una de las más queridas de la historia de la televisión española, celebra el vigésimo aniversario de su final convertida en un auténtico fenómeno intergeneracional, pudiéndose comparar con Los Simpson o Friends, pero a la española. Es un buen momento para recordar cómo fue su final, por qué acabó marchándose a Telecinco y qué ha confesado ahora su creador, Alberto Caballero, sobre aquel cierre.

Estrenada en Antena 3 en 2003, Aquí no hay quien viva retrataba el día a día de unos vecinos muy alocados en un edificio que existe en la realidad en el pleno centro de Madrid; aunque no está en la calle Desengaño, en realidad se puede visitar en la calle Colón. Por otro lado, la calle Desengaño también existe, pero no hay un número 21, por lo que los fans acuden a una de las paralelas a la Gran Vía en busca de una foto que nunca podrán encontrar. En esta mezcla de historias, los hermanos Caballero metieron a personajes inolvidables como Juan Cuesta, Emilio, Belén, Concha o Vicenta. El éxito fue inmediato y arrollador, con datos de audiencia que llegaron a rozar los seis millones de espectadores y momentos que forman ya parte del imaginario colectivo del país.

Sin embargo, en plena cima, la serie llegó a su fin en 2006 tras cinco temporadas. El desenlace estuvo muy marcado por los movimientos empresariales entre productoras y cadenas: Antena 3 y la productora Miramón Mendi no se pusieron de acuerdo sobre los derechos de la ficción, lo que precipitó su cancelación cuando era líder de audiencia y peleaba con Hospital Central por ganar en sus enfrentamientos.

El adiós de la calle Desengaño

El último capítulo de Aquí no hay quien viva dejó a los espectadores con un final abierto pero entrañable, en el que los vecinos, tras mil y una peripecias, seguían aferrados a su particular convivencia.

De hecho, el propio Alberto Caballero ha desvelado que la serie no estaba pensada para terminar cuando lo hizo: el equipo tenía todavía tres temporadas más firmadas por contrato y la intención de continuar. Si finalmente se bajó el telón, no fue por falta de ideas ni de recorrido, sino por el enorme agotamiento físico y profesional que arrastraban tras años trabajando a un ritmo frenético. Durante años grababan los episodios en la misma semana que se emitían, por lo que el nivel de grabación y estrés era enorme, teniendo apenas tiempo para ensayar o estudiar los guiones.

El episodio en el que las tres vecinas más mayores anuncian el final de Radio Patio. Una escena mítica del humor en nuestro país, cuenta cómo la comunidad de vecinos debe abandonar el edificio de forma repentina por una plaga de termitas que se está comiendo sus casas, literalmente, puesto que las vigas y cimientos eran de madera, debido a que se trataba de un edificio histórico del centro de Madrid.

La solución ante un derrumbe inminente la pone Rafael, padre de ‘la pija’, que hace una oferta por cada uno de los pisos para comprar el edificio al completo en tiempo récord y utilizar el solar para levantar una gran torre en pleno centro con su ya mítica empresa Compinsa. La realidad es que muchas comunidades sufren este problema, aunque realmente la solución pasa por una derrama vecinal y una reforma de la estructura.

El salto a Telecinco: nace ‘La que se avecina’

La marcha de la calle Desengaño no supuso el final del universo de los Caballero, sino todo lo contrario. Ante la imposibilidad de continuar en Antena 3, el equipo creativo se trasladó a Telecinco y, apenas un año después, en 2007, estrenó La que se avecina, una comedia hermana que trasladaba la esencia del formato a la comunidad de vecinos de Mirador de Montepinar.

Pese a no poder utilizar el nombre de la serie y los mismos personajes, aquello fue una oportunidad de oro. La que se avecina ha logrado prolongar el universo de los Caballero durante muchísimos más años, superando récords de longevidad y regalando nuevos personajes míticos como Antonio Recio, Amador Rivas o Enrique Pastor. Ambas series, entrelazadas, se han consolidado como el gran referente de la comedia costumbrista en España, con un impacto en la cultura popular que muchos comparan con el de Los Simpson.

Las declaraciones de Alberto Caballero

Ahora, dos décadas después de aquel adiós, el creador de la ficción ha querido hacer balance de cómo se vivió aquel final en unas declaraciones concedidas a Vanitatis. «No estamos satisfechos. Nos habría gustado hacer un final más alegre, pero estábamos demasiado cabreados», admite Alberto.

Unas palabras que, veinte años después, ayudan a entender cómo vivieron los responsables de la serie el cierre de uno de los mayores éxitos de la televisión española y el arranque de una nueva etapa que, con el tiempo, se convertiría en otro fenómeno sin precedentes.