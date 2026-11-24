Pedro Sánchez se comprometió a implementar un impuesto a los ultrarricos si gana las elecciones del 29-N. El PSOE calcula que podría recaudar con este gravamen hasta 2.000 millones de euros que destinarían a «vivienda, prestaciones y servicios públicos». Suponiendo que Hacienda ingresase dicha cantidad y se destinara exclusivamente a financiar las pensiones, el impuesto a los ultrarricos sufragaría sólo tres días de pensiones.

A menos de una semana de las urnas, Sánchez ha prometido un tributo nuevo con el que tratar de garantizarse el voto de pensionistas y preocupados con la vivienda (además de robar escaños a sus socios). La medida anunciada por el PSOE únicamente establece que crearán un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros y se acerca más a una pantomima electoral que a un tributo serio y estudiado.

El gasto en pensiones crece un promedio de un 6% cada año debido al aumento del número de jubilados y a las revalorizaciones de las pensiones conforme al IPC (o superiores en el caso de las prestaciones no contributivas). Sin embargo, el volumen de trabajadores no se eleva al mismo ritmo, por lo que cada vez hay mayor número de pensionistas con respecto al total de ocupados.

Este escenario ha llevado al Gobierno de Sánchez a incrementar los impuestos y las cotizaciones de los trabajadores para tratar de tapar el agujero. No obstante, ha sido insuficiente hasta ahora para cerrar el déficit: sólo hasta octubre, el Estado ha tenido que inyectar hasta octubre 42.000 millones de euros para que la Seguridad Social pudiese pagar.

El ingeniero Jon González estima que el coste de las pensiones públicas aumentará un 7% durante 2027, por lo que el gasto total ascenderá a 245.572 millones de euros. Esto arroja una factura diaria para el próximo ejercicio de 673 millones de euros.

Precedente modesto

Esta propuesta de un tributo a los ultrarricos es el segundo intento de Sánchez de gravar a los mayores patrimonios. En 2022, el Ejecutivo aprobó un impuesto a las grandes fortunas que recaudó apenas 600 millones de euros, el 0,25% de los ingresos fiscales de ese año y equivalente a menos de un día de pensiones.

Ese impuesto luego fue sustituido por reformas autonómicas en el impuesto del patrimonio, que han elevado el saldo de este tributo hasta los 2.500 millones de euros el año pasado, suficiente para financiar apenas cuatro días de pensiones.