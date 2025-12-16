Palma descubre una joya patrimonial que estaba escondida en pleno centro desde hace 800 años

«Es una joya de Palma que estaba escondida», han sido las primeras palabras del alcalde de Palma, Jaime Martínez, al contemplarla. «La ciudad de Palma y los palmesanos pueden estar ahora de enhorabuena por haber recuperado un patrimonio de estas características», ha destacado el número uno del Ayuntamiento de la capital balear.

Martínez ha felicitado a las áreas municipales de Cultura y Urbanismo, así como a los técnicos y expertos, tanto internos como externos, que han participado en el proceso por el que Palma «recupera esta joya de la ciudad», con almenas de época medieval que remataron la fachada durante siglos, recuperadas e integradas, visibles sólo desde en el interior del edificio de las ya recuperadas Torres del Temple.

Allí se ubicará el futuro Centro de Interpretación de la Fortaleza del Temple que estará dedicado a explicar la historia de las torres, la Orden de Malta y la ciudad medieval durante la época islámica.

Los primeros vestigios del edificio de las Torres del Temple se remontan al siglo XII, cuando formaban parte del refuerzo defensivo de la ciudad. En este periodo se construyó una doble puerta fortificada, conocida en época islámica como la Almudaina de Gumara. Tras la conquista de Jaume I en 1229, el edificio fue entregado a la Orden del Temple y con el paso del tiempo la edificación fue acogiendo distintos usos, entre ellos el de hospicio de la Orden de San Juan de Jerusalén.

Tras diversas disgregaciones y adaptaciones a lo largo del siglo XX, el conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural por el Consell de Mallorca en 2004 y adquirido por el Ayuntamiento de Palma en 2007.

A finales de 2023, empezaron las obras de rehabilitación de este espacio, a cargo del estudio Arquitectura i Urbanisme Estudi Boix, SLP, que han contado con un presupuesto final de aproximadamente 2,4 millones de euros.

«Singular y sugerente»

La reforma de las torres y su conversión en el futuro Centro de Interpretación de la Fortaleza del Temple se integrarán en el museo en red previsto en Palma, cuyo punto neurálgico será el Centro de Interpretación de la Ciudad, ubicado en la Plaza Mayor, y que se completará con otros proyectos como Can Serra o la museización del Castell de Bellver.

«Era una obra muy complicada y el resultado ha sido una rehabilitación exquisita», ha añadido el alcalde de Palma, haciendo hincapié en que la intervención permite que el propio edificio, «singular y sugerente», forme parte de la futura museización, respetando al máximo los elementos originales y preexistentes para que sea posible comprender «toda la historia de lo que ha sucedido en este edificio».

«Recuperar estos espacios y apostar por explicar la historia, ligado con el Mediterráneo y con todas las épocas que hacen heterogénea esta ciudad, está enmarcado en este proyecto de la futura candidatura», ha incidido Martínez.

Durante la visita han estado presentes el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Turismo, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, así como el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo.