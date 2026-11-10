Bukele arrasa el cuartel de una de las pandillas más peligrosas de Haití que secuestró a militares salvadoreños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha confirmado este martes que las fuerzas aéreas salvadoreñas han destruido el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, considerada una de las más peligrosas de Haití. La operación se ha llevado a cabo bajo las acciones militares que ha emprendido el país centroamericano tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños el pasado 18 de octubre al ser atacados por pandilleros mientras realizaban tareas de logística y soporte en Puerto Príncipe.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el presidente Bukele anunciaba que la residencia de Wilson Joseph, sede y cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, fue atacada por fuerzas salvadoreñas. Asimismo, agregando que la mayoría de los pandilleros «huyeron sin intentar luchar». Los medios locales han informado que durante el operativo se desató un fuerte enfrentamiento en el interior de la residencia que dejó sin vida al menos 20 pandilleros que estaban, según el reporte, fuertemente armados.

La Unidad Especial de la Policía Nacional de Haití y el contingente de tropas salvadoreñas desplegadas en el país llevaron a cabo la operación durante la madrugada. Las acciones contaron con el apoyo de drones, fuerzas terrestres y el despliegue de cuatro helicópteros, uno de ellos de las fuerzas aéreas salvadoreñas, el cual se puede observar en el video publicado por Bukele y que está incluido en esta noticia.

La ofensiva militar por parte de El Salvador en territorio haitiano se concreta mediante un acuerdo bilateral de seguridad entre ambas naciones debido a una emboscada sufrida por cuatro soldados salvadoreños el pasado 18 de octubre en Puerto Príncipe. Los militares formaban parte de la Fuerza de Tarea Libertad II, la cual integra la misión internacional de la ONU para combatir a las pandillas que azotan al país. La principal tarea de los efectivos consiste en dar soporte técnico a las aeronaves que están destinadas a misiones de reconocimiento, apoyo logístico y tareas sanitarias.

Las pandillas atacaron con armas de fuego y explosivos un vehículo blindado de la Fuerza Armada salvadoreña en el que viajaban los efectivos militares. Según los reportes periodísticos, los uniformados lograron salir del vehículo mientras este se encontraba en llamas,, pero desde ese momento se perdió el contacto con ellos. El mismo jefe de la pandilla había comunicado recientemente que los efectivos habían fallecido.

Respuesta de Nayib Bukele

El presidente Nayib Bukele lanzó, horas después del ataque, un duro ultimátum exigiendo la liberación de los militares «sanos y salvos», advirtiendo que, de lo contrario, las Fuerzas Armadas salvadoreñas «acabarían» con todas las pandillas en Haití. Posteriormente, El Salvador desplegó un contingente militar compuesto por alrededor de 2.000 soldados que operan de manera independiente y no responden a la ONU.

La pandilla atacada por las fuerzas armadas salvadoreñas en colaboración con la Policía Nacional de Haití, 400 Mawozo, es considerada como una de las organizaciones criminales más temidas y peligrosas del país caribeño. Su temeridad viene por ejecutar olas de secuestros en plena vía pública para solicitar pagos millonarios. Uno de los secuestros más conocidos ocurrió en 2021, cuando raptaron a 17 misioneros cristianos de nacionalidad estadounidense y canadiense, a los cuales mantuvieron cautivos durante 61 días. Otro caso fue el secuestro del youtuber «YourFellowArab» en 2024, por cuya liberación exigieron 600.000 dólares.