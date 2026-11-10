Diógenes, filósofo griego, sobre la educación: “Es para los jóvenes templanza, para los ancianos consuelo, para los pobres riqueza y para los ricos adorno”

La educación es uno de los asuntos más importantes de cualquier sociedad. En estos días estamos viendo cómo los maestros salen a las calles para reclamar mejores condiciones laborales que les permitan desarrollar su trabajo y ofrecer una educación pública de calidad. Sin embargo, la preocupación por la enseñanza no es algo exclusivo de nuestro tiempo. Desde hace siglos, pensadores y filósofos han reflexionado sobre el valor del conocimiento y la importancia que tiene aprender a lo largo de la vida.

Uno de ellos fue Diógenes de Sinope, uno de los filósofos más conocidos de la antigua Grecia y representante de la escuela cínica. A él se le atribuye una reflexión que resume en pocas palabras cómo la educación puede beneficiar a cualquier persona, independientemente de su edad o situación económica: «La educación es para los jóvenes templanza, para los ancianos consuelo, para los pobres riqueza y para los ricos adorno». Una frase que invita a mirar el aprendizaje más allá de las aulas y los títulos académicos.

¿Qué significa la frase de Diógenes sobre la educación?

La reflexión de Diógenes plantea que la educación tiene un valor distinto en función del momento vital y las circunstancias de cada persona, pero que siempre puede aportar algo positivo.

Cuando afirma que para los jóvenes es templanza, se refiere a la importancia de aprender a desarrollar el autocontrol, la moderación y el criterio propio. Durante esta etapa, la educación no consiste únicamente en memorizar conocimientos o preparar un futuro profesional, sino también en adquirir herramientas para tomar decisiones, asumir responsabilidades y comprender las consecuencias de los propios actos.

En el caso de los ancianos, Diógenes presenta el aprendizaje como un consuelo. El conocimiento, la lectura y la reflexión pueden seguir enriqueciendo la vida en la madurez, ayudar a comprender las experiencias acumuladas y ofrecer nuevas perspectivas incluso cuando ya se ha recorrido buena parte del camino.

Para las personas con menos recursos económicos, la educación representa una riqueza que no depende del dinero ni de las posesiones materiales. Aprender permite adquirir conocimientos y capacidades que pueden abrir nuevas oportunidades y favorecer una mayor autonomía.

Por último, cuando señala que para los ricos es un adorno, el filósofo sugiere que el conocimiento también puede enriquecer a quienes ya disfrutan de una buena posición económica. La educación aporta cultura, criterio y una dimensión intelectual que complementa los bienes materiales.

¿Por qué la educación puede considerarse una forma de riqueza?

La idea de Diógenes conecta con una de las principales enseñanzas de la filosofía antigua: el conocimiento y la virtud pueden tener más valor que las posesiones materiales. Desde el pensamiento cínico, la libertad personal estaba relacionada con la capacidad de vivir sin depender de los lujos, los privilegios o las necesidades artificiales que impone la sociedad.

Diógenes defendía la sencillez y la autosuficiencia. Para él, acumular riquezas no garantizaba una vida mejor ni convertía necesariamente a alguien en una persona sabia. Se podía tener mucho dinero y, al mismo tiempo, carecer de criterio para conducir la propia existencia.

Por el contrario, una persona con pocos recursos materiales podía encontrar en el conocimiento una herramienta para desarrollar su independencia intelectual y afrontar las dificultades.