El misterio del padrón en tres pisos turísticos de Sevilla: llega una tarjeta censal de una mujer que no vive allí

Una tarjeta censal a nombre de una mujer que no reside en el inmueble ha llegado a una vivienda de la calle Baños de Sevilla en la que funcionan tres pisos turísticos. Tal y como ha podido conocer OKDIARIO, el edificio lleva años dedicado a esta actividad y, por tanto, resulta inexplicable que una persona pueda figurar empadronada en una dirección que no constituye su domicilio habitual y que está destinada al alojamiento de turistas.

«Donde yo estoy viviendo, que son tres pisos de viviendas de uso turístico, ha llegado una tarjeta censal de una señora que no vive allí», explica la propia fuente a OKDIARIO, que asegura tener en su poder la propia documentación electoral recibida en el inmueble.

El denunciante pone el acento en que no se trata de una vivienda que haya comenzado recientemente a alquilarse a turistas, sino de un negocio que lleva muchos años funcionando bajo esta modalidad. «Este negocio lleva muchos años y es imposible que alguien pueda estar empadronado aquí», sostiene en el mensaje remitido a este periódico.

La situación plantea una contradicción entre el uso efectivo del inmueble y la finalidad del padrón municipal. La legislación española establece que este registro debe recoger el domicilio habitual de cada ciudadano. El artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales establece expresamente que toda persona debe inscribirse en el municipio en el que resida habitualmente y que, cuando viva en varios, deberá hacerlo en aquel en el que habite durante más tiempo al año.

Por tanto, cuando un inmueble está destinado íntegramente al alojamiento turístico y no constituye la residencia habitual de ninguna persona, no debería utilizarse como domicilio padronal de alguien que realmente no vive allí. La recepción de una tarjeta censal en estas circunstancias vuelve a poner sobre la mesa los controles sobre las inscripciones en el padrón y la utilización de domicilios para trámites administrativos.

Episodios recientes vividos en Almería

El caso recuerda a otros episodios de empadronamientos fraudulentos investigados en Andalucía. El pasado mes de octubre, la Policía Nacional desarticuló en Vícar (Almería) una trama que cobraba dinero a ciudadanos extranjeros para empadronarlos de manera irregular en una vivienda sin autorización de su propietaria. La investigación, denominada ‘Operación Litera’, se saldó con cinco detenidos después de descubrirse que nueve extranjeros figuraban inscritos en el domicilio mediante autorizaciones y documentación falsificadas.

En aquella operación, los investigadores comprobaron que varios de los certificados de empadronamiento obtenidos fraudulentamente habían sido utilizados posteriormente ante la Oficina de Extranjería de Almería para solicitar autorizaciones de residencia. Los detenidos quedaron en libertad y el atestado fue remitido a la autoridad judicial, mientras la investigación continuaba abierta.