Ione Belarra va de cráneo: se graba haciendo el pino para protestar por la entrevista de Abascal en ‘La Revuelta’

La entrevista de David Broncano al líder de Vox, Santiago Abascal en La Revuelta ha descolocado de tal manera a la izquierda que las reacciones de algunos de sus dirigentes han sido tanto o más surrealistas y fuera lugar que el propio presentador del programa de La Primera de TVE anoche.

Tan es así que Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha reaccionado de una forma un tanto ridícula a dicha entrevista. La dirigente ha publicado en TikTok un vídeo en el que aparece su casa haciendo el pino como forma de protesta contra la presencia del líder de Vox en la televisión pública.

En el vídeo, Belarra se coloca de cabeza contra la pared vestida con ropa deportiva y sobre su imagen se superpone el siguiente mensaje: «Intentando no pensar en lo que pasó anoche en la televisión pública. Van de antifascistas y les regalan un altavoz a su gusto. Siento vergüenza».

Belarra no se ha limitado al vídeo: en su cuenta de X ha acusado directamente al PSOE de dar el «visto bueno» a la invitación. «Todas sabemos que Broncano no habría entrevistado a Abascal sin el visto bueno del PSOE. ¿Por qué le interesa a Sánchez que Vox tenga tanta visibilidad y al mismo tiempo veta a Podemos de los debates? Porque esto nunca fue de frenar a la derecha, sino de acabar con la izquierda», ha escrito.