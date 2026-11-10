Un accidente de tráfico múltiple a causa de la niebla deja al menos 11 muertos y 50 heridos en Bulgaria

Una densa y repentina niebla ha provocado este martes un trágico accidente múltiple en Bulgaria, en el que se han visto involucrados más de 80 vehículos debido a la drástica reducción de la visibilidad. El siniestro, que se produjo en la autopista que conecta Sofía con la ciudad costera de Burgas, ha dejado un balance provisional de al menos 11 personas fallecidas y 50 heridas, según ha confirmado el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev.

Alrededor de las 7:30 de la mañana se produjo el primer impacto masivo en la autopista en sentido a Burgas, concretamente en las inmediaciones del cruce de Zimnitsa y la ciudad de Yámbol. Minutos después, ha ocurrido la segunda colisión en el otro sentido de la vía, dirección a Sofía, dejando la calzada totalmente bloqueada en ambas direcciones. Una niebla calificada por los testigos como espesa y densa, y que ha aparecido de forma repentina, fue la causante de que la visibilidad en la vía se dificultara y de que se produjeran las colisiones, a lo que se ha sumado que el pavimento se encontraba sumamente resbaladizo.

En el accidente se vieron involucrados concretamente 86 vehículos, (63 en un carril y 23 en el opuesto), entre los cuales se encuentran camiones de carga, autobuses de pasajeros y coches particulares.

Durante una comparecencia, el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha confirmado que por el momento 11 personas han fallecido. Todas las muertes reportadas ocurrieron en el carril en dirección a Burgas, según el anuncio del secretario jefe interino del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov. Además, al menos unas 50 personas han resultado heridas y han sido ingresadas en hospitales de Sliven y Yámbol. Radev, tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha informado de que el ministro del Interior viajará a la zona del accidente, que está ubicada hacia el sur del país, y que varios miembros del Gobierno han cancelado todos sus compromisos para coordinar a los equipos médicos y de emergencias.

Asimismo, la agencia de noticias de Bulgaria ha comunicado que el Ministerio de Defensa ha ordenado trasladar dos aeronaves desde Burgas a la base aérea de Bezmer, cerca de Yámbol, y desplegar a miembros del ejército.