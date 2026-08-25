Marcos López analiza en OKDIARIO la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. En su sección OKSCOUTING valora qué sucederá con el futbolista argentino hasta el próximo 1 de septiembre, cuando se cerrará el mercado de fichajes. En el caso de que se quede será clave para la principal aspiración de los rojiblancos esta temporada: ganar su primera Champions en su estadio, que albergará la final. Eso sí, deberá recuperar la confianza de la afición.