Etapa 6 de La Vuelta a España 2026 hoy, jueves 27 de agosto de Alcossebre a Castellón: horario, recorrido, perfil y dónde ver por TV

Seguimos avanzando en La Vuelta Ciclista a España 2026 y hoy, jueves 27 de agosto, se celebrará la etapa 6. Ya ha quedado atrás el paso del pelotón por Mónaco, Francia y Andorra y ya estamos en nuestro país celebrando esta 81ª edición, en la que Tadej Pogacar es el gran favorito. El esloveno espera coronarse en Granada cuando la competición termine tras recorrerse 3.275 kilómetros, los cuales se reparten en cuatro etapas de media montaña, dos contrarrelojes individuales, cuatro onduladas, seis de montaña, cuatro llanas y una ondulada con final en alto.

A qué hora empieza la etapa de La Vuelta a España 2026 hoy jueves 27 de agosto

La etapa 6 de La Vuelta Ciclista a España 2026 que se celebra hoy, jueves 27 de agosto, comenzará en Alcossebre con la salida neutralizada a las 13:11 horas (horario peninsular) y la organización calcula que la llegada se producirá en Castellón sobre las 17:18 horas, una menos en las Islas Canarias.

Recorrido, mapa y perfil de la etapa 6 de La Vuelta a España 2026 hoy

Esta etapa 6 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, jueves 27 de agosto, promete ser apasionante con el tramo de tierra que tendrán que atravesar los participantes y para ver si las escapadas llegan a buen puerto. Los ciclistas tendrán que recorrer 177,5 kilómetros desde Alcossebre hasta la línea de meta, que estará en Castellón. Esta es la segunda etapa de media montaña de las cuatro que figuran en la 81ª edición de la competición.

En esta etapa 6 de hoy, jueves 27 de agosto, de La Vuelta Ciclista a España 2026 los ciclistas van a tener que subir el Puerto de la Serratella, el Coll de la Bandereta, el Alto Desierto las Palmas y atravesar el tramo de tierra antes de subir el Puerto El Bartolo.

Por dónde pasa La Vuelta a España 2026 hoy

La etapa 6 de La Vuelta Ciclista a España 2026 de hoy, jueves 27 de agosto, el pelotón va a tener que pasar por puntos como Alcalá de Xivert, Albocásser, Benlloc, Cabanes o Benicássim antes de llegar a Castellón.

Dónde ver La Vuelta a España 2026 hoy por TV y online en directo

Eurosport es el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva en directo por televisión todas las etapas de esta 81ª edición de la ronda española. RTVE, ya sea por Teledeporte o por La1 también emitirá la parte decisiva de cada prueba de La Vuelta Ciclista a España 2026. Ambas plataformas ofrecerán también en streaming y en vivo online las carreras, ya sea por un teléfono móvil, una tablet o una smart TV.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO vas a encontrar cada día a primera hora el perfil y recorrido de la prueba del día. Publicaremos las mejores noticias sobre todo lo que suceda, la crónica de la carrera de la etapa 6 de hoy, jueves 27 de agosto, y también actualizaremos la clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026.

Cómo escuchar la etapa de La Vuelta a España hoy por radio en directo

Para terminar, los seguidores de La Vuelta Ciclista a España 2026 que no vayan a poder ver en directo por televisión la etapa 6 ni en vivo online ni en streaming tienen que saber que van a poder escuchar por la radio todo lo que suceda hoy, jueves 27 de agosto. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero o la Ser narrarán todo lo que esté ocurriendo por las carreteras de nuestro país.