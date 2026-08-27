El Gobierno alabó al jefe del espionaje marroquí señalado por organizar la invasión: «Es esencial para la seguridad de España»

El Gobierno de Pedro Sánchez alabó al máximo responsable de los servicios de inteligencia marroquíes, Abdellatif Hammouchi, por su labor, que describió como «esencial para la seguridad de España». Ahora, el colectivo de hackers Jabaroot ha publicado los datos de 70.000 agentes que, según asegura el grupo, formarían parte de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), servicio de inteligencia del reino alauí. Este colectivo ha atribuido a Hammouchi la responsabilidad de la invasión migratoria de Ceuta del pasado 30 de julio, cuando casi 80.000 extranjeros cruzaron el espigón de El Tarajal.

Jabaroot difundió esta semana a través de un canal de Telegram, que ya ha sido cerrado, una lista con 70.000 agentes de los que decía que formaban parte de los servicios de inteligencia de Rabat. Esos mismos hackers apuntaron a la participación activa de las autoridades marroquíes en la avalancha sufrida por Ceuta. Concretamente, pusieron el dedo acusador sobre Hammouchi.

El jefe de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos no es un desconocido para España. En octubre de 2025, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, condecoró a Hammouchi con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Una decisión que despertó el rechazo de los agentes de la Benemérita: «No sólo les dan millones, también les congratulan a pesar del fracaso con la inmigración ilegal y el narcotráfico».

Más tarde, Javier Ortega Smith, Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis, diputados de Vox, se interesaron por saber los motivos por los que la cartera de Marlaska entregó esta insignia al responsable de los servicios de inteligencia marroquíes «pese a no haber logrado limitar con éxito las llegadas de inmigrantes ilegales ni el auge del narcotráfico procedente de Marruecos».

«Méritos del condecorado»

Ya en 2026, el Gobierno contestó mediante una respuesta parlamentaria por escrito. Entonces, el Ejecutivo aclaró que «la concesión de la condecoración» se realizó «cumpliendo con la legislación vigente y valorando los méritos del condecorado en su cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles».

Interior puso entonces en valor el trabajo realizado por el país africano. En su respuesta, aseguró que «la cooperación con el Reino de Marruecos es intensa y abarca distintos ámbitos, destacando la cooperación en el intercambio de información en materia de terrorismo y crimen organizado». Aunque no se mencionaba el control de la inmigración ilegal, sí se alababa la labor del reino alauí: «Resulta esencial para la seguridad pública en España».

Además, el Gobierno detallaba que «los criterios de concesión de las condecoraciones policiales tanto a integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a personal ajeno a dichos Cuerpos» se recogen en la ley sobre condecoraciones policiales así como en la resolución de la Dirección General de la Policía por la que se implementan «los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial». A ojos del Ejecutivo, la normativa establece «unos criterios objetivos y homogéneos en su tramitación, salvaguardando los requisitos marcados en la Ley».

La buena relación entre Interior y Hammouchi queda patente en encuentros como el que tuvo el jefe de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y el máximo responsable de los servicios de inteligencia marroquíes con motivo de la organización del Mundial 2030 entre España, Portugal y Marruecos.

A principios de 2025, Hammouchi se desplazó a Madrid, tal y como desveló OKDIARIO. En la cita, en la que también participó el director policial de Alemania, Dieter Romann, se trataron, «entre otros aspectos, la seguridad durante la celebración de la próxima Copa Mundial de Fútbol de 2030», según la nota emitida posteriormente por Interior.