Sánchez pide comparecer en el congreso 27 días después de la invasión pero no dice cuándo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado este miércoles su comparecencia en el Congreso de los Diputados por la invasión de Ceuta, 27 días después de que casi 80.000 inmigrantes cruzaron ilegalmente desde Marruecos a través del espigón de El Tarajal. Aún no hay fecha fijada para la cita del líder socialista en la Cámara Baja.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que el líder socialista «al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la gestión del Gobierno en relación con los hechos acaecidos en Ceuta desde el pasado día 30 de julio».

Sánchez volvió al trabajo desde Moncloa este lunes tras sus vacaciones, después de 22 días junto a su familia y distintos invitados en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote), en medio de la invasión migratoria de Ceuta y bajo un fuerte dispositivo de seguridad que ha incluido, entre otros elementos, un cordón marítimo de más de 732.000 metros cuadrados y unos 40 guardias civiles destinados a su protección.

Este martes, Sánchez presidió el Consejo de Seguridad Nacional en el que se ha tratado la invasión migratoria sufrida por Ceuta hace 26 días. Tras esa reunión se aprobó un decreto declarando la «situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta». Este texto también incluye la creación de una autoridad funcional —conocida como mando único— encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Esta suerte de comité de crisis extenderá su vigencia, al menos, «hasta el 31 de diciembre», según el texto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Mientras tanto, el Gobierno ha enviado a Ceuta un buque cargado con 82 palés de material de acampada para los inmigrantes ilegales de la invasión. Se trata del buque de acción marítima Tornado, cuya llegada estaba prevista para las 9:00 horas de este miércoles, con el fin de descargar este ingente material.

«Esto es una prueba más de que de aquí no va a salir ni uno», han declarado indignados a OKDIARIO militares conocedores de esta medida que «va a convertir la ciudad entera de Ceuta en un enorme CETI», algo «gravísimo».