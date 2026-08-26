El Gobierno de Sánchez ha regado con 45 millones a la agencia de la ONU para los inmigrantes dirigida por la mujer de Planas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado más de 45 millones de euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU que ha dirigido ininterrumpidamente los últimos quince años la mujer del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, María Jesús Herrera Ceballos. Según ha comprobado OKDIARIO, la OIM ha recibido un total de 45.150.000 euros entre el año 2018, cuando Sánchez llegó al Gobierno, y agosto de 2026.

Las aportaciones realizadas en este caso por este Gobierno, del que ha formado parte desde el inicio el ministro Luis Planas, se dividen en los pagos que se corresponden con la cuota anual, que abona España por ser miembro de esta agencia y tener su propia misión española, dirigida precisamente por la mujer de Planas durante los últimos 15 años. Esas cuotas fueron de 1.200.000 euros anuales entre 2018 y 2020, aumentaron a 1.400.000 euros entre los años 2021 y 2023 y se han actualizado hasta 1.450.000 euros anuales desde 2024 y hasta el presente ejercicio, en 2026.

En total, las cuotas ordinarias que España ha pagado anualmente suman 12.150.000 euros, pero la cantidad realmente significativa es la que España ha desembolsado en programas, proyectos y actuaciones adicionales, no contempladas en las cuotas anuales. En este apartado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha regado con un total de 33.000.000 euros la OIM, siempre a través de la delegación española cuya dirección ha estado en manos de María Jesús Herrera Ceballos.

Los 33 millones de euros suponen casi tres cuartas partes del montante global de las aportaciones del Reino de España a la Organización Internacional de Migraciones. En total, los más de 45 millones con los que ha contribuido España a la agencia de la ONU especializada en la gestión de las migraciones internacionales constituyen uno de los apartados más abultados de contribuciones adicionales a las agencias de la ONU, por detrás de los planes y proyectos de ONU y Mujeres y de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

Recientemente, la OIM ha anunciado que María Jesús Herrera Ceballos está en fase de retirada e incluso se ha dado a conocer el nombre de quien será su sustituto en el puesto: Fernando Medina Donoso, un abogado y especialista en gestión humanitaria español que dirigió la misión de la OIM en Colombia durante cuatro años.