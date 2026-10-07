La izquierda del decretazo dejó sin ayudas al alquiler a 29.000 familias valencianas pese a que cumplían los requisitos

Los datos del Gobierno valenciano de Ximo Puig, Compromís y Unidas Podemos siguen echando por tierra la estrategia y el relato de Pedro Sánchez sobre la vivienda. Según ha podido saber OKDIARIO, aquel ejecutivo, en el que Unidas Podemos ostentaba la responsabilidad en materia de vivienda, dejó sin ayudas al alquiler a 29.488 familias valencianas pese a que cumplían los requisitos durante su etapa al frente de la Generalitat Valenciana al carecer de crédito para abonarlas. Las ayudas al alquiler en la Comunidad Valenciana tienen por objeto reducir el esfuerzo económico que supone el pago del alquiler para los hogares con menos ingresos y prevenir situaciones de vulnerabilidad económica y residencial.

Por el contrario, los nuevos ejecutivos valencianos tras las elecciones autonómicas de 2023, primero de PP y Vox y, ahora, del PP en solitario, han efectuado aportaciones extraordinarias a sus convocatorias de ayudas al alquiler para que el 100% de quienes cumplían los requisitos obtuvieran esas mismas ayudas. En concreto, en 2024, el primer año completo de gobierno de Carlos Mazón, y en 2025, ninguna familia que cumplía los requisitos se quedó sin ayuda. En ambos ejercicios, la Consellería de Vivienda estaba dirigida por la actual vicepresidenta primera, Susana Camarero.

Durante los años de gobierno de PSOE, Compromís y Unidas Podemos, esa misma consellería estuvo bajo la responsabilidad de Martínez Dalmau, primero, y Héctor Illueca, entre 2021 y 2023, ambos por Unidas Podemos.

En 2025, el segundo del PP al frente de la Generalitat Valenciana tras las elecciones de 2023, con Susana Camarero como consellera de Vivienda, se produjo un récord histórico, con un total de 12.731 familias beneficiarias de las ayudas al alquiler. De facto, todas las que cumplían los requisitos. Para ello, en junio pasado, la Generalitat Valenciana, como publicó OKDIARIO, destinó 7,1 millones de euros adicionales para garantizar las ayudas al alquiler a 2.969 familias, que no habían sido incorporadas a la primera resolución, de la que se beneficiaron 9.762 familias, por agotamiento del crédito. Hasta totalizar las 12.731 familias antes mencionadas.

Según reveló el Consell, también en junio de este 2026, en la legislatura anterior, con la izquierda al frente de la Generalitat Valenciana, una media de 3.000 familias que cumplía los requisitos para recibir las ayudas al alquiler se quedaba sin la ayuda porque el gobierno que presidía el socialista Ximo Puig no ampliaba el crédito.

Así, en 2019 y 2020, un total en torno a las 3.500 y a las 3.000 familias que cumplían los requisitos no obtuvieron las ayudas. En 2022, en torno a 2.500 familias que tenían derecho a obtener esas subvenciones para pagar el alquiler tampoco las obtuvieron.

La convocatoria de 2025 fue la que más beneficiarios obtuvo desde que se conceden las citadas ayudas al alquiler. En cifras porcentuales, los beneficiarios crecieron un 41% sobre los del año 2024. También fue, la de 2025, la convocatoria a la que más dinero se concedió en la historia. Tanto global como por ayuda, alcanzando un presupuesto de 30,9 millones de euros.

En concreto, se incrementó el alquiler subvencionable, que pasó de 750 a 900 euros, lo que significa que el importe de la prestación ha aumentado hasta un máximo de 400 euros al mes.