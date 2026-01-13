El Consell concede ayudas a familias para comprar viviendas mientras Sánchez la toma con los caseros

Apenas 24 horas después de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, haya anunciado, este lunes, que multará a los caseros que dividan su vivienda en habitaciones «para multiplicar sus beneficios», la Generalitat Valenciana ha hecho público a través de la vicepresidencia segunda y Consellería de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que dirige Susana Camarero, las primeras ayudas del Plan Especial de Vivienda DANA para apoyar a los afectados por la riada. En concreto, se trata de una inversión inicial de algo más de 300.000 euros que beneficiará a un total de 32 familias que compren alguna vivienda en los municipios que padecieron la peor riada en la historia de Valencia. Hasta ahora, y fuera del territorio DANA, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha en la presente legislatura más de 4.000 viviendas de protección pública. De esas 4.000 viviendas.

Frente a las restricciones de Sánchez fuera del marco DANA, el Gobierno valenciano sigue con su plan de poner en marcha 10.000 viviendas en la Autonomía durante la presente legislatura, de las que ya han arrancado más de 4.000. Y, además, el Consell, ya en el marco DANA, ha puesto en marcha el plan antes citado para los afectados de la riada.

Ese plan incluye ayudas al alquiler, de las que ya se han beneficiado más de 1.300 familias, lo que supone, en cifras porcentuales, el 100% de las solicitudes que cumplían los requisitos, ayudas a la compra de vivienda destinadas a quienes buscan una nueva casa y quieren establecerse en los municipios que sufrieron la riada, así como un plan de construcción de vivienda industrializada, ya licitado en Albal, Torrent y Utiel y que contempla la construcción de más de 100 viviendas y una inversión de 21,7 millones de euros en los municipios citados. Esa inversión está financiada, también, por la Generalitat Valenciana.

Susana Camarero ha explicado que «no se trata sólo de una compensación económica», sino de una política «que prioriza el derecho a la vivienda y la resilencia del pueblo valenciano ante la adversidad climática». En el caso de las ayudas antes citadas, las subvenciones cubren hasta el 10% de la compra por un máximo de 20.000 euros por vivienda. Y están específicamente destinadas a quienes perdieron su casa en la riada o fueron víctimas de daños estructurales irreparables por las inundaciones.

Los beneficiarios pertenecen a una veintena de municipios. En concreto: Catarroja, Albal, Paiporta, Chiva, Alfafar, Beniparrell, Algemesí, Alcázar, Massanassa, Picasent, Benetúser, Sedaví, Silla, Aldaya, Alcudia, Montserrat, Torrent, Utiel, Pedralba y Villamarchante.