Las últimas contradicciones en el seno del Gobierno sobre lo ocurrido en Ceuta y la falta de acción ante la invasión migratoria del pasado 30 de julio han hecho que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, exija la convocatoria «inmediata» de la Comisión de Secretos Oficiales para que el CNI aclare las «versiones» del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El líder del PP ha señalado que «este desbarajuste de versiones sobre lo ocurrido en Ceuta hace imprescindible la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales». «La solicitamos el pasado 5 de agosto y, a estas alturas, ya no admite más demora», ha asegurado Feijóo.

Además, el popular ha defendido en un comentario en su cuenta de X que «está tan claro que alguien miente como que ninguno ha cumplido con su responsabilidad» y que «tanto los ceutíes como el resto de españoles se merecen un Gobierno que respete y defienda la dignidad de la nación».

Las versiones del Gobierno

La petición de Feijóo llega un día después del desencuentro entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos mantuvieron versiones completamente contrarias sobre la invasión migratoria en Ceuta.

Por un lado, Margarita Robles aseguró durante su comparecencia parlamentaria en la Cámara Baja que los servicios militares de información, incluyendo los agentes secretos del CNI, hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta e informaron a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, si bien no ha querido dar más detalles alegando que el deber de secreto es «una losa».

Por el otro, Marlaska le contestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «no hubo ningún informe» que atisbara una entrada «sin precedentes» de inmigrantes como la que registró en Ceuta el pasado 30 de julio. «Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?», se preguntó.