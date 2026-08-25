El delegado del Gobierno en Ceuta desmiente a la ministra Robles: niega que el CNI informara de la invasión

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, se ha sumado a las voces que cuestionan las afirmaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la crisis migratoria. Robles ha asegurado este martes en el Congreso que los 25 agentes del CNI destinados en la ciudad autónoma compartieron y analizaron con la Delegación del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad la información recabada en los días previos a la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

Según la ministra, el 29 de julio los servicios de inteligencia trasladaron a la Delegación que existía una convocatoria en redes sociales para cruzar a nado coincidiendo con la fiesta del Trono en Marruecos.

Sin embargo, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el propio delegado del Gobierno han mantenido desde el inicio de la crisis que no existió ningún informe ni aviso de los servicios de inteligencia que anticipara una entrada de esa magnitud.

Pérez Triano ya desmintió públicamente a principios de agosto que se hubiera recibido información previa de Inteligencia sobre la avalancha, en línea con la versión oficial de Interior.Esta discrepancia agrava las contradicciones internas del Ejecutivo sobre la gestión de la crisis en Ceuta y deja en el aire quién disponía realmente de datos anticipados sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.