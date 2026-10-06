A partir del jueves 9 de octubre éste pueblo se convierte en una villa medieval con puestos de artesanía, recreaciones históricas y espectáculos

El Mercado Medieval de Sagunto (Valencia) se instalará este año en el casco antiguo de la ciudad entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre. La cita reunirá artesanía, música, recreaciones históricas y actividades para todas las edades en la plaza Cronista Chabret y en las calles que suben hacia el castillo. Durante esos días, actores, músicos y personajes vestidos de época recorrerán el centro histórico.

La inauguración está prevista para el jueves a las 19:00. El resto de jornadas, el recinto abrirá en dos turnos: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 23:00.

El Mercado Medieval de Sagunto

Además de los puestos, el programa incluye teatro itinerante, recreaciones históricas, cuentacuentos, danzas medievales y talleres de oficios artesanos. También habrá juegos y actividades pensadas para el público infantil.

El ambiente cambia según la hora. Las mañanas y el comienzo de la tarde son los momentos más tranquilos para recorrer los puestos y ver de cerca el trabajo de los artesanos. Por la noche, con las fachadas iluminadas, la actividad se concentra en los espectáculos nocturnos.

Actividades del Mercado Medieval

Las fechas del mercado coinciden con el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, por lo que la ciudad sumará actos festivos en otros puntos del municipio.

El viernes, un volteo de campanas en la Plaza Mayor conmemorará la entrada de Jaime I y la creación del Reino de Valencia. Después habrá una mascletá y, a las 14:00, una paella gigante en la plaza Picasso.

La tarde estará dedicada al folclore valenciano. A las 18:30, la Asociación Cultural Danses Valencianes Els Fallers actuará en el Auditorio Triángulo Umbral, y a las 19:30 el Grup de Danses Morvedre ofrecerá danza y rondalla tradicional en la plaza Cronista Chabret. La jornada terminará a las 23:00 con un macroconcierto de la Orquesta Panorama en la avenida Fausto Caruana, frente al centro comercial L’Epicentre.

El sábado 10, a partir de las 18:00, la plaza Picasso acogerá actuaciones de grupos musicales y puestos de comida sobre ruedas.

El patrimonio como escenario

Buena parte del atractivo del mercado está en su emplazamiento. El casco histórico de Sagunto se extiende ladera arriba hacia el castillo, una de las fortalezas más conocidas de la provincia de Valencia, que domina la ciudad y conserva restos de distintas épocas. A sus pies se encuentra el Teatro Romano, otro de los principales monumentos de la localidad.

Las calles estrechas, las pequeñas plazas y las vistas a la fortaleza forman parte del recorrido, de modo que la ambientación medieval no depende solo de los decorados y los figurantes.

La pausa del mediodía, entre las 14:00 y las 17:00, permite combinar el mercado con una visita a los monumentos de la ciudad o con una salida a la costa, situada a pocos kilómetros del núcleo histórico, antes de volver al recinto por la tarde.