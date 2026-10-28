Los dos altos cargos de Exteriores pidieron el relevo tras las advertencias del Supremo por los nietos y fueron acallados con embajadas

Dos altos cargos considerados «de confianza» del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han decidido «poner tierra de por medio» y abandonar el ministerio en apenas un mes para retomar su actividad diplomática lejos de España. Son Xavier Martí Martí, que fue responsable de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares durante la aplicación de la Ley de Nietos, y María Luisa Benítez-Donoso Tarascón, jefa de gabinete del secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío. Son dos bajas «de peso» en la estructura del departamento y coinciden con el pulso que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene con el Tribunal Supremo por esa ley.

Las salidas coinciden con la última vuelta de tuerca del Tribunal Supremo, que ha suspendido cautelarmente el voto de los nacionalizados por la instrucción de Sofía Puente que se consideren irregulares. Ante la aparente pasividad del Gobierno, el alto tribunal dio cinco días a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, Albares, para remitir la relación nominal de las 163.020 personas afectadas. El plazo vence este miércoles 28 de octubre a las 15:00 horas. Si no lo cumplen, el Supremo les ha advertido de posibles multas coercitivas e incluso de responsabilidad penal.

Esa amenaza ha provocado, según las fuentes, una reacción rápida y «muchos nervios» en el ministerio, que exigió la documentación a los consulados 24 horas antes del plazo del tribunal, después de haberla considerado antes inviable de obtener en tiempo y forma. Ambos altos cargos han sido «premiados» con sendas embajadas en lo que algunos creen que más que un reconocimiento, puede ser la compra de silencio.

Las dos salidas, a un mes de distancia, coinciden con el momento más delicado del ministerio ante el Supremo, que ha amenazado a Albares y a Bolaños con multas coercitivas e incluso con responsabilidad penal si no entregan la relación de afectados. Martí dirigió entre 2022 y 2024 el departamento que ejecutó las nacionalizaciones en los consulados. Benítez-Donoso trabajaba en el gabinete del número dos del ministro. Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre los motivos de su salida. OKDIARIO ha preguntado al Ministerio de Asuntos Exteriores por qué abandonan sus puestos ahora y la respuesta ha sido que «no han dimitido, sino que han cesado al ser nombrados como embajadores».