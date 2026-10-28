Echar sal por el inodoro en otoño: por qué los expertos instan a hacerlo y cada cuánto tiempo debes echarla
Podemos echar la sal al ir a acostarnos y dejarla actuar durante toda la noche
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Limpiar el inodoro no siempre es tan fácil como parece. Por mucho que lo repasemos, el agua acaba siempre acaba dejando cercos de cal y manchas amarillentas que cuestan un mundo de quitar. Esto suele llevar a que acabemos comprando todo tipo de productos de limpieza con químicos pero lo cierto, es que no hace falta gastarse una fortuna en productos, ya que hay remedios caseros que podemos probar. Y uno de los que más está circulando por redes consiste en echar sal por el inodoro antes de acostarnos y dejar que actúe toda la noche. Un truco muy popular en las redes sociales y que mucha gente se ha animado a probar, sobre todo ahora que ya estamos en otoño.
La receta consiste en algo tan sencillo como mezclar sal común con bicarbonato, dos ingredientes que seguramente tengas en la cocina. Según lo que se explica en las redes, hay que dejar la preparación varias horas en la taza y repetirla cada quince días o una vez al mes. Eso sí, conviene andarse con cuidado ya qur aunque el truco puede servirnos con ciertas manchas, no hay pruebas de que desinfecte, y algunos de los ingredientes que se recomiendan pueden dar problemas en las tuberías.
Echar sal por el inodoro en otoño: por qué los expertos instan a hacerlo
La lógica de este truco de limpieza para el inodoro es sencilla ya que los cristales de sal pueden ayudar a soltar la suciedad cuando se frotan contra una mancha, aunque pierden ese efecto abrasivo en cuanto se disuelven en agua. Esto no quiere decir que sirva contra cualquier tipo de suciedad, ni que pueda sustituir a los productos que usamos normalmente en el baño, pero si lo aplicamos correctamente puede ser un gran remedio.
Para ello lo que tenemos que hacer es coger 250 gramos de sal, otros 250 de bicarbonato y aceite neutro y lo dejamos varias horas en contacto con las paredes de la taza. La idea es facilitar que se desprendan los residuos acumulados con el uso diario. Ahora bien, una cosa es que una superficie parezca limpia y otra que esté desinfectada. Tengamos en cuenta que ni la sal ni el bicarbonato han demostrado eficacia como desinfectantes en este caso, así que no podemos asegurar que acaben con los microorganismos del inodoro. El bicarbonato puede ayudar con algunas manchas y malos olores, pero por sí solo no garantiza una higiene completa. Si lo que queremos es eliminar bacterias, necesitamos un desinfectante adecuado.
Cómo se hace y qué errores conviene evitar
La receta viral propone repartir como ya hemos explicado, la sal y el bicarbonato por las paredes del inodoro, añadir 25 cucharadas de aceite neutro y dejarlo toda la noche. Pero luego a la mañana siguiente, se supone que hay que verter agua hirviendo, tirar de la cadena y terminar con un poco de zumo de limón para que huela mejor. Parece fácil, pero no es buena idea seguirla a rajatabla o repetirla constantemente.
El problema principal es el aceite. Echar tanta cantidad por el desagüe no es aconsejable, porque la grasa puede pegarse a las paredes de las tuberías y favorecer los atascos. Tampoco conviene usar agua hirviendo: el choque térmico puede dañar la porcelana. Ninguno de estos dos pasos debería formar parte de tu rutina de limpieza habitual. Una cosa es que lo uses para este truco de forma puntual y repitas a los quince o veinte días y otra es usarlo cada semana. En ese caso, mejor ir con cuidado.
Y si lo que tienes son manchas amarillentas o restos de cal, lo mejor es usar un producto específico y frotar con suavidad con la escobilla. Y ojo con el limón: nunca debe mezclarse con lejía, porque la combinación de ácidos con este desinfectante puede liberar gases peligrosos. En limpieza, echar más ingredientes no significa conseguir mejores resultados.
¿Cada cuánto hay que hacerlo en otoño?
Según la receta popular, se puede repetir como ya hemos mencionado cada quince días o una vez al mes. Pero esa frecuencia no se basa en ninguna recomendación aunque sí que es cierto que el cambio de estación suele ser buen momento para hacer una limpieza más a fondo en casa y de ahí que se hable más de este truco ahora que estamos en otoño. De todos modos, no olvidemos que cada cuánto hay que limpiar el inodoro depende también de cuántas personas usan el baño y de cuánta suciedad se acumula. Y si en casa se utiliza mucho, conviene fijarse no sólo en el interior de la taza, sino también en el borde, la tapa y las zonas que tocamos con las manos y que podemos limpiar fácilmente con un poco de lejía o con una mezcla de agua y desinfectante. Lo aplicamos, lo dejamos actuar varios minutos y luego enjuagamos con agua.