Última hora de las elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Se acaba el plazo del Tribunal Supremo para entregar las listas de la Ley de Nietos
A las 15:00 Bolaños y Albares tienen que entregar la relación detallada de las identidades de las 163.020 personas afectadas
A las 15:00 horas de hoy miércoles 28 de octubre finaliza el plazo que el Tribunal Supremo dio al Gobierno para que le hiciera entrega de la lista con las identidades de las 163.020 personas que están afectadas por la suspensión del derecho a voto en la polémica Ley de Nietos. La Sala de lo Contencioso Administrativo reclamó el viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares la relación nominal de las 163.020 personas afectadas inscritas en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).
Habrá que seguir muy atentos a las novedades derivadas de los graves episodios de violencia callejera de la ultraizquierda que se han sucedido en Barcelona y Bilbao y que amenazan con trasladarse a Madrid y otras ciudades españolas este fin de semana. Los saqueadores de Blocus tienen previsto desplegar una nueva ola de saqueos este viernes y sábado en la capital, ante la inacción del Gobierno, que no quiere señalar a su socio EH Bildu pese a los gritos de «Gora ETA» que los miembros de la «kale borroka» profirieron en los disturbios de Bilbao.
Por otra parte, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar hoy a tres ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta de manera irregular el pasado 30 de julio y a los que la Policía Nacional ya tomó declaración. Tardón ha acordado estas diligencias tras tomar declaración ayer martes a tres consejeros ceutíes que participaron de manera «activa» en la crisis migratoria, Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, y que han comparecido casi un mes después de que lo hiciera el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Además, los agricultores volverán a llevar hoy sus tractores a Madrid para reclamar más medidas de apoyo bajo la idea de que «dar de comer tiene que dar para vivir», en un momento de fuertes subidas de costes por el conflicto en Oriente Medio y dos semanas antes del inicio de la campaña electoral. Cinco columnas de unos 500 tractores entrarán en la capital para participar en la protesta convocada por las organizaciones Asaja, COAG y Unión de Uniones y de la que se ha descolgado la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
Nuevo accidente ferroviario: chocan un AVE y un Iryo en los Yébenes (Toledo)
Dos trenes de pasajeros de pasajeros han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén.
Policías y guardias civiles abandonan la sede de Interior tras ser «desalojados» y «ninguneados» por el Gobierno
El grupo de policías nacionales y guardias civiles que se encerraron en el Ministerio del Interior ha abandonado durante la madrugada de este miércoles la sede del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tras ser «desalojados» por otros agentes y «ninguneados» por el Gobierno.
Varios sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil anunciaron este martes su decisión de protagonizar un «encierro pacífico e indefinido» en el Ministerio del Interior tras dar por fracasada la negociación con la Secretaría de Estado de Seguridad para conseguir una «jubilación digna».
El encierro lo han secundado el SUP, Jupol y UFP por parte de los sindicatos de la Policía Nacional, así como representantes de AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC y Unión de Cabos, en el caso de asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Sánchez afirma que decidió convocar elecciones tras una comida de domingo con su mujer y sus padres
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que decidió finalmente adelantar las elecciones generales para el 29 de noviembre después de hablar en una comida de domingo con sus padres y su mujer, Begoña Gómez.
Sánchez ha señalado que no convocó elecciones «inmediatamente» tras decaer en el Congreso los reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno en el marco del desahucio a Maricarmen, la vecina de 87 años de Madrid que fue desalojada de su vivienda de alquiler.
En una entrevista en el podcast ‘Keep It Cutre’, el presidente del Gobierno ha explicado que esperó a tomar la decisión, primero para ver «cuál era la contestación que había en la movilización de las calles» tras no aprobar el Congreso los decretos de vivienda; y después porque tenía «una cita muy importante», como todos los domingos, con sus padres y su familia.
«Pregunté qué es lo que debía hacer y lo vi muy claro después de comer con ellos, porque tanto ellos como mi mujer me dijeron ‘hay que convocar elecciones. Si tú no puedes sacar este tipo de medidas, el Parlamento tiene que renovarse'», ha confesado el jefe del Ejecutivo.
Sánchez anuncia que Begoña Gómez ha presentado una denuncia por suplantación de imagen por el vídeo de IA del PP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que su mujer, Begoña Gómez, ha presentado una denuncia por suplantación de imagen por el vídeo elaborado con inteligencia artificial (IA) que publicó el PP en la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
El PP lanzó en redes sociales un vídeo elaborado por IA imitando al publicado previamente por el PSOE, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicaba su orgullo por ser «zurdo» ante la visita del mandatario argentino, Javier Milei, a Madrid.
En el vídeo del PP aparece Begoña Gómez, defendiendo que es «zurda» porque ha conseguido una cátedra gracias a que su marido es «presidente del Gobierno; el exministro José Luis Ábalos recalcando que también es de izquierdas porque consume prostitución y cobra comisiones ilegales; y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero afirmando que es «zurdo» porque «esconde joyas».
El BOE publica las listas al Congreso y al Senado, aunque no serán definitivas hasta la próxima semana
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy las candidaturas electorales al Congreso y al Senado para los comicios legislativos del próximo 29 de noviembre, aunque no serán definitivas hasta que las juntas electorales revisen requisitos como el cumplimiento de las «listas cremallera» o los avales de las formaciones extraparlamentarias.
Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tuvieron hasta las doce de la noche del lunes para presentar sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales y, tal cual se registraron, se publican este miércoles en el BOE.
A partir de aquí, las juntas electorales disponen de dos días para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las Juntas tendrán hasta el próximo lunes para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente, 3 de noviembre.
El Gobierno espera cumplir el plazo para identificar a los afectados por la Ley de Nietos
El Gobierno confía en cumplir el plazo dado por el Tribunal Supremo para entregar este miércoles antes de las 15.00 horas una lista con la identidad de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto a consecuencia de la conocida como Ley de Nietos, acordada por el alto tribunal.
La Sala de lo Contencioso Administrativo reclamó el viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares la relación nominal de las 163.020 personas afectadas inscritas en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).
Y les advirtió de que si transcurrido ese plazo no han enviado esa información, la Sala podrá acordar una multa coercitiva de 1.000 euros por incumplir este requerimiento, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial o deducir, en su caso, el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que correspondiese.
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El PP tira de ironía con la denuncia de Begoña Gómez y replica al PSOE si también la presentará contra Leire Díez
El PP ha tirado de ironía como respuesta al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha avanzado que su mujer Begoña Gómez va a presentar una denuncia por suplantación de imagen por el vídeo elaborado con inteligencia artificial (IA) que publicaron en la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
El PP también ha replicado al anuncio de Sánchez preguntando al PSOE si ya ha «denunciado» también a la exmilitante socialista Leire Díez, investigada judicialmente por la presunta trama que buscaba desestabilizar causas judiciales que afectan a los socialistas.
En la cuenta oficial de X, el PP ha reaccionando a la denuncia de Gómez con un «podría ser peor». «Podrían habernos mandado a Los rochos», ha señalado, en referencia al clan vinculado al narcotráfico que supuestamente contactó la ‘trama Leire’.