Última hora de las elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy | Se acaba el plazo del Tribunal Supremo para entregar las listas de la Ley de Nietos

A las 15:00 horas de hoy miércoles 28 de octubre finaliza el plazo que el Tribunal Supremo dio al Gobierno para que le hiciera entrega de la lista con las identidades de las 163.020 personas que están afectadas por la suspensión del derecho a voto en la polémica Ley de Nietos. La Sala de lo Contencioso Administrativo reclamó el viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares la relación nominal de las 163.020 personas afectadas inscritas en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).

Habrá que seguir muy atentos a las novedades derivadas de los graves episodios de violencia callejera de la ultraizquierda que se han sucedido en Barcelona y Bilbao y que amenazan con trasladarse a Madrid y otras ciudades españolas este fin de semana. Los saqueadores de Blocus tienen previsto desplegar una nueva ola de saqueos este viernes y sábado en la capital, ante la inacción del Gobierno, que no quiere señalar a su socio EH Bildu pese a los gritos de «Gora ETA» que los miembros de la «kale borroka» profirieron en los disturbios de Bilbao.

Por otra parte, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar hoy a tres ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta de manera irregular el pasado 30 de julio y a los que la Policía Nacional ya tomó declaración. Tardón ha acordado estas diligencias tras tomar declaración ayer martes a tres consejeros ceutíes que participaron de manera «activa» en la crisis migratoria, Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, y que han comparecido casi un mes después de que lo hiciera el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Además, los agricultores volverán a llevar hoy sus tractores a Madrid para reclamar más medidas de apoyo bajo la idea de que «dar de comer tiene que dar para vivir», en un momento de fuertes subidas de costes por el conflicto en Oriente Medio y dos semanas antes del inicio de la campaña electoral. Cinco columnas de unos 500 tractores entrarán en la capital para participar en la protesta convocada por las organizaciones Asaja, COAG y Unión de Uniones y de la que se ha descolgado la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).