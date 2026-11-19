El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se sentará a negociar con los sindicatos educativos hasta después de las elecciones sindicales del 3 de diciembre. Sol considera que en este momento no hay «una representación real del profesorado» en la Mesa Sectorial de Educación: tres de los cuatro sindicatos que la forman están en huelga, mientras la gran mayoría de los docentes madrileños apenas la ha secundado.

Fuentes del Ejecutivo regional sostienen que los sindicatos de la mesa han dejado de representar a los profesores que siguen dando clase. Los datos de la Consejería de Educación lo reflejan: alrededor del 60% de los docentes no ha hecho ni un solo día de huelga, ni se ha sumado a los paros parciales ni a la huelga general del 11 de noviembre. Otro 31,52% la ha secundado entre uno y cuatro días. Es decir, nueve de cada diez profesores no han hecho huelga o la han seguido un máximo de cuatro jornadas.

La Mesa Sectorial es el órgano en el que la Consejería negocia con los sindicatos las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública no universitaria: salarios, horarios, plantillas o permisos. Solo tienen sitio en ella los sindicatos que logran al menos el 10% de los delegados en las elecciones a las juntas de personal docente, además de los sindicatos más representativos.

Tras las elecciones de 2022, la mesa quedó formada por CCOO, con 70 delegados; ANPE, con 68; CSIF, con 44, y UGT, con 20. Los cuatro firmaron el último acuerdo sectorial en 2025 y en septiembre abrieron con la Consejería la negociación de la carrera profesional docente, que supondrá una subida de hasta 350 euros al mes.

Pero tres de esos cuatro sindicatos han apostado por la huelga y han vaciado la mesa. CCOO dejó de acudir el 15 de octubre, al día siguiente del inicio de los paros. UGT se levantó el 10 de noviembre «de manera cautelar» y CSIF anunció el 12 de noviembre que no volvería a las reuniones técnicas hasta que la Consejería recibiera a su comité de huelga. Solo ANPE, el único que no secunda la huelga, sigue sentado.

La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha defendido desde el inicio del conflicto que la Mesa Sectorial es el único cauce para negociar. Ha insistido en que los docentes están representados legítimamente por los sindicatos de esa mesa y en que el comité de huelga «no representa a la mayoría» del profesorado, por lo que no puede cerrar acuerdos que se apliquen a todos.

Zarzalejo ha calificado la huelga de política y ha rechazado negociar con las organizaciones convocantes, la mayoría sin representación en la Mesa Sectorial, y ha pedido a los sindicatos que pregunten al profesorado si quiere mantener la huelga. El seguimiento, que superó el 40% en la primera jornada, se quedó este martes en el 6,4%.

Las urnas del 3 de diciembre medirán si los sindicatos de la huelga siguen contando con el respaldo del profesorado y decidirán quién se sienta en la mesa cuando se retome la negociación. Los huelguistas ya se han puesto en marcha para que ANPE no esté. Los profesores anti-Ayuso han lanzado una ofensiva contra ANPE para dejarle fuera de la negociación: llenar de quejas la web del sindicato, presionar a sus compañeros para que no le voten y hacer campaña en su contra.

ANPE es el segundo sindicato de la enseñanza pública madrileña, a solo dos delegados de CCOO, y el único que sigue negociando con la Consejería. Si los huelguistas consiguen hundirle en las urnas, Educación se quedaría sin un solo interlocutor que no esté en huelga.

El comité de huelga lo forman CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y STEM, junto a las plataformas Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna. En su última asamblea unitaria llegaron a plantear que los docentes que no hacen huelga cedan parte del salario para financiar el paro.