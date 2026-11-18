Los profesores anti-Ayuso han puesto en marcha una ofensiva para expulsar de la negociación con la Consejería de Educación a ANPE, el único sindicato de la Mesa Sectorial que no secunda la huelga educativa indefinida. En conversaciones de WhatsApp, los docentes movilizados se organizan para llenar de quejas la web del sindicato, presionar a sus compañeros para que no lo voten y dejarlo fuera de la mesa.

El plan tiene tres frentes. El primero es inundar de quejas la web de ANPE por no sumarse a la huelga contra el Gobierno regional, con el objetivo de que el sindicato no dé abasto. El segundo pasa por presionar al resto del profesorado en los centros para que no le dé su voto. El tercero es la campaña electoral contra la organización.

La ofensiva llega a dos semanas de las elecciones sindicales del 3 de diciembre, en las que el profesorado de la enseñanza pública no universitaria renueva sus Juntas de Personal. De ese resultado depende quién se sienta a negociar con la Consejería: solo tienen sitio en la Mesa Sectorial los sindicatos que logran al menos el 10% de los delegados. En las elecciones de 2022, ANPE sacó 68 delegados y quedó como segunda fuerza, a solo dos de CCOO.

ANPE es hoy el único sindicato que sigue sentado en esa mesa. CCOO dejó de acudir el 15 de octubre, al día siguiente del inicio de la huelga. UGT se levantó el 10 de noviembre «de manera cautelar» y CSIF anunció el 12 de noviembre que dejaba de ir a las reuniones técnicas hasta que la Consejería reciba a su comité de huelga.

En esa mesa se negocia la carrera profesional docente, que supondrá para los profesores una subida de hasta 350 euros al mes. La Consejería quiere dejarla acordada antes de finales de diciembre. Si ANPE queda fuera, los docentes se quedan sin el único sindicato que está negociando sus condiciones con Educación.

ANPE ha marcado distancias con la huelga desde el principio. El sindicato ha dejado claro que no ha convocado «ni huelga indefinida ni ninguna otra forma de huelga» y que solo pedirá ese sacrificio al profesorado si se rompen las negociaciones. Su vicepresidente, Esteban Serrano, ha denunciado «intereses políticos» detrás de los paros y ha señalado que algunas de las asociaciones convocantes «van a derrocar a un gobierno concreto».

Comité de huelga

El comité de huelga lo forman CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y STEM, junto a las plataformas Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna. La mayoría de estas organizaciones no tiene representación en la Mesa Sectorial. La consejera Mercedes Zarzalejo ha insistido en que los docentes están representados legítimamente por los sindicatos de esa mesa y ha rechazado negociar con el comité.

La ofensiva contra ANPE se suma a otras acciones de los huelguistas, como el intento de colapsar la línea 5 del Metro durante la huelga general. El Gobierno regional ha anunciado que denunciará al comité como inductor del acoso a Zarzalejo.

Mientras tanto, el seguimiento de la huelga se ha desplomado y la Consejería sigue negociando la carrera profesional con el único sindicato que no ha secundado los paros, el mismo que los huelguistas quieren apartar de la mesa.