La rutina matutina de Penélope Cruz (52 años) para mantenerse joven y fuerte: «Me despierto a las 7:30, desayuno huevos, jugo de apio y café arábico orgánico»

A sus 52 años, Penélope Cruz mantiene una rutina en la que la alimentación, el ejercicio y la meditación ocupan un lugar destacado. La actriz, conocida internacionalmente por películas como Volver y Vicky Cristina Barcelona, ha explicado en distintas entrevistas algunos de los hábitos que sigue en su día a día y que, según ha contado ella misma, forman parte de su manera de cuidar su bienestar.

Penélope Cruz ha hablado en varias ocasiones de la importancia que concede a la disciplina y la constancia. Su rutina no se limita al ejercicio físico, sino que también incluye determinadas pautas alimentarias y prácticas destinadas a cuidar tanto su estado físico como mental. Entre ellas se encuentra una rutina matutina que comienza a primera hora de la mañana.

La actriz ha contado que habitualmente se despierta a las 7:30 y que presta especial atención a lo que toma durante las primeras horas del día. Su desayuno está compuesto por varios alimentos que forman parte de una alimentación que, según ha explicado, adapta a sus necesidades.

«Me despierto a las 7:30. Desayuno huevos, zumo de apio, cereales caseros, tostadas de espelta y café arábigo orgánico con leche de almendras», relató en una entrevista concedida a la edición canadiense de Elle.

La combinación incluye proteínas, cereales y bebidas vegetales, además del café. Los huevos, el zumo de apio y las tostadas de espelta forman parte de ese primer desayuno del día, al que añade cereales preparados en casa.

Evita determinados alimentos

Dentro de sus hábitos alimentarios, Penélope también ha explicado que evita los lácteos, el azúcar y el gluten debido a problemas de intolerancia. Se trata de una pauta que, según ha contado, mantiene dentro de su alimentación habitual.

La actriz también reconoció que durante los últimos años ha incorporado otro hábito que anteriormente no tenía: beber grandes cantidades de agua. La hidratación se ha convertido así en otro elemento de su rutina diaria.

Sus declaraciones muestran una organización bastante concreta de las primeras horas del día. Frente a desayunos improvisados o poco estructurados, la artista ha descrito una combinación de alimentos que mantiene dentro de sus costumbres y que encaja con las restricciones alimentarias que ha explicado públicamente.

En cualquier caso, la alimentación es solo una parte de los hábitos que la actriz ha compartido. A lo largo de diferentes entrevistas también ha hablado de su relación con el deporte y de las actividades que practica para mantenerse activa.

Ejercicio y meditación

Durante una entrevista en Porter Magazine, Penélope Cruz explicó que no consume alcohol ni fuma y que tampoco suele salir de fiesta. La actriz relacionó estas costumbres con su manera de entender el cuidado personal y fue tajante al hablar de la importancia que tiene para ella la salud.

Dentro de las actividades que practica habitualmente, señaló especialmente la meditación y el bikram yoga. Ambas disciplinas ocupan un lugar destacado en su rutina y, según explicó, las considera importantes para su bienestar.

La meditación está vinculada a la parte más mental de sus hábitos, mientras que el bikram yoga supone una actividad física de elevada intensidad. Esta modalidad de yoga se practica en una sala con una temperatura elevada y sigue una secuencia de ejercicios durante una sesión prolongada.

La actriz ha contado cómo vive esas sesiones y ha puesto el foco en el esfuerzo físico que requieren. «Estás empapada en sudor durante toda la clase. Son 90 minutos, pero una vez superados 60, los últimos 30 son más fáciles», explicó.

Disciplina y constancia

La combinación de alimentación, ejercicio y meditación aparece de forma recurrente cuando Penélope habla sobre sus hábitos personales. No se trata únicamente de lo que hace por la mañana, sino de un conjunto de costumbres que, según ha explicado, mantiene desde hace años.

Su jornada comienza a las 7:30 con un desayuno que incluye huevos, zumo de apio, cereales caseros, tostadas de espelta y café con leche de almendras. A ello se suman las restricciones alimentarias que ha mencionado y una mayor atención a la hidratación.

El ejercicio también tiene un papel importante. Entre las disciplinas que practica, el bikram yoga destaca por la exigencia física de sus sesiones, mientras que la meditación completa esa faceta relacionada con el bienestar mental.

Por otro lado, Penélope Cruz también ha explicado que no bebe alcohol, no fuma y que no suele salir de fiesta. Son decisiones personales que forman parte de un estilo de vida que la actriz ha descrito públicamente en diferentes ocasiones.