Anillos maxi, plata y dorado: las tendencias en joyas que arrasan este otoño y cómo combinarlas para elevar tus looks

Las joyas tienen el poder de transformar un estilismo sin necesidad de renovar el armario. Un anillo escultórico, una piedra de color o la combinación de diferentes metales pueden cambiar por completo un look cotidiano. Este otoño, los accesorios reivindican su protagonismo con diseños que juegan con los volúmenes, las texturas y las combinaciones inesperadas.

Los anillos maxi, una tendencia que se reinventa

Los anillos de gran tamaño llevan décadas presentes en la historia de la moda. Desde los cocktail rings de los años veinte hasta el maximalismo de los setenta y ochenta, estas piezas han evolucionado sin perder su capacidad para llamar la atención.

Desde el equipo de Casa Cala explican que «los maxi anillos no son una tendencia nueva, sino un clásico que se reinventa en cada época». Una evolución que también se aprecia en su forma de llevarlos: «Tradicionalmente, los maxi anillos se han asociado a ocasiones especiales y looks más sofisticados. Sin embargo, esa barrera se ha ido desdibujando y hoy los vemos también como un accesorio para elevar los looks del día a día».

Las propuestas actuales abarcan desde siluetas minimalistas hasta diseños orgánicos, brutalistas o industriales. «Hay tantas interpretaciones que el maxi anillo ha dejado de responder a una única estética o de servir para una ocasión concreta. Para mí, ese es el punto de evolución en el que se encuentra».

Formas orgánicas y acabados escultóricos

Las piezas de gran volumen encuentran en las formas irregulares y los detalles escultóricos una de sus expresiones más interesantes. El objetivo es conseguir que una joya tenga presencia propia sin renunciar a la comodidad necesaria para llevarla a diario.

El equipo de Casa Cala recuerda el proceso creativo de su primer anillo: «Hace 2 años diseñamos nuestro primer anillo, el anillo Cala. Es una silueta muy orgánica, acabada con un cristal en medio. La idea era hacer una pieza escultórica pero adaptada para llevar en el día a día».

Esta búsqueda de equilibrio entre diseño y funcionalidad refleja una de las claves de la joyería contemporánea: piezas llamativas que no quedan reservadas para ocasiones especiales, sino que acompañan también los estilismos más sencillos.

Plata y dorado: mezclar metales sin miedo

Combinar plata y dorado es otra forma de dar personalidad a los accesorios. Frente a la idea tradicional de que ambos acabados debían mantenerse separados, mezclarlos permite crear conjuntos más espontáneos y actuales.

Un anillo dorado de gran volumen puede combinarse con otro plateado más fino, mientras que las piedras de colores añaden un contraste cromático. La clave está en experimentar con diferentes proporciones y encontrar un equilibrio que funcione con cada estilo.

Desde Casa Cala lo tienen claro: «Honestamente, ¡tú decides! Lo bueno de los accesorios es que puedes probar y experimentar con distintas combinaciones hasta dar con tu stack favorito».

También destacan el potencial de jugar con distintas formas y colores: «Las combinaciones son infinitas y, precisamente, una de las cosas más chulas de tener tanta variedad de colores es ver cómo cada una de nuestras chicas (y chicos también!) crean sus propias combinaciones».

Al final, la joyería deja espacio para la experimentación y la individualidad. Como concluye el equipo: «Al final, creo que esa es la gracia de los accesorios: experimentar, divertirse y encontrar una forma propia de llevarlos».